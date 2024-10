Silent Hill Townfall è ancora vivo e vegeto assicura Annapurna Interactive

Sono passati due anni dall'annuncio di Silent Hill: Townfall e per il momento abbiamo ricevuto ben poche informazioni sullo spin-off della serie horror realizzato da No Code Studios, attualmente in quasi totale silenzio radar. Gli aggiornamenti sullo stato dei lavori sono talmente rarefatte che alcuni giocatori temono che il progetto sia stato cancellato o messo in pausa, anche a causa della difficile situazione che sta vivendo Annapurna Interactive dopo che l'intero staff dell'editore si è dimesso in massa.

Fortunatamente poche ore fa sono arrivate delle rassicurazioni in tal senso grazie a un messaggio congiunto di Annapurna Interactive e gli sviluppatori di No Code Studios che confermano che il gioco è ancora vivo e vegeto e che i lavori stanno proseguendo in collaborazione con Konami.