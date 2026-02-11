La Stagione 2 di Battlefield 6 è stata presentata con un trailer: ecco le novità

La Stagione 2 di Battlefield 6 è stata presentata con un trailer cinematografico da Electronic Arts e i Battlefield Studios, che hanno annunciato le novità in arrivo con l'atteso aggiornamento.
Disponibile a partire dal 17 febbraio, la seconda stagione dello sparatutto sarà caratterizzata in primo luogo dalla nuova mappa Contaminated, disegnata per offrire combattimenti più concentrati, con percorsi multipli e numerose opportunità per aggirare gli avversari.
Insieme allo scenario farà il proprio debutto anche una modalità a tempo limitato pensata per portare avanti la narrazione di Battlefield 6, introducndo nuovi elementi tattici nello scontro con Pax Armata in attesa di ulteriori variazioni in arrivà a metà stagione.
Accanto ai nuovi contenuti, la Stagione 2 interverrà in modo deciso sulla progressione, con sfide più accessibili grazie a criteri meno vincolanti, come la possibilità di conteggiare anche gli assist nelle Daily Challenges e la rimozione di obiettivi troppo specifici.
Gameplay ribilanciato
Il gioco più venduto negli Stati Uniti nel 2025, Battlefield 6 vedrà nella Stagione 2 anche l'arrivo di novità legate al ribilanciamento del gameplay, con una maggiore mobilità per i soldati, animazioni migliorate e diversi interventi sulle armi, fra cui un sistema di rinculo più coerente e una migliore distinzione delle categorie.
Gli sviluppatori dei Battlefield Studios hanno spiegato che riveleranno ulteriori dettagli sulla Stagione 2 e i suoi contenuti a breve, probabilmente il 12 febbraio: per allora verrà pubblicato anche un nuovo trailer del gameplay.