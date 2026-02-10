Resident Evil 5 Remake potrebbe essere in arrivo, secondo un indizio

Resident Evil 5 potrebbe essere il prossimo capitolo a ricevere il trattamento Remake da parte di Capcom, considerando che il titolo ha ricevuto una nuova classificazione presso l'ESRB americana, facendo pensare a qualche novità riguardante il gioco e forse una sua nuova versione prevista per il mercato.

Code: Veronica o 5?

La serie Remake dei Resident Evil prosegue parallelamente ai capitoli maggiori, e finora è andata avanti in maniera cronologica: dopo il vecchio Resident Evil Rebirth, abbiamo avuto Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4 in versione remake.

La linea sembra aver saltato di netto Resident Evil Code: Veronica, che si piazzava originariamente fra il terzo e il quarto capitolo, dunque è verosimile che Capcom voglia procedere direttamente con il quinto capitolo.

Tuttavia, diverse testimonianze riferiscono che Code Veronica sarebbe già in stato avanzato di sviluppo e che dovrebbe uscire a breve, dunque resta aperta anche questa prospettiva.

La pagina dell'ESRB dedicata non fornisce molte informazioni, ma qualcuno vede nella presenza di "acquisti in-game" un segnale sul fatto che si tratti di un remake moderno, sebbene a dire il vero i DLC fossero ben presenti anche nell'originale.

In ogni caso, non resta che aspettare per capire quali possano essere i piani di Capcom sulla serie, mentre il 27 febbraio arriverà Resident Evil Requiem.