Resident Evil Code: Veronica Remake è in sviluppo avanzato e l'uscita non è lontana, per un leaker

Il noto leaker NateTheHate è tornato a parlare di Resident Evil Code: Veronica Remake, titolo che ricorre nelle voci di corridoio ormai da tempo, sostenendo che lo sviluppo è in stato avanzato e che l'uscita del gioco non dovrebbe essere molto lontana.
Ovviamente non è nemmeno vicinissima, ma per essere un titolo di cui non è ancora emerso nulla al livello ufficiale si tratta di un progetto piuttosto avanti, che potrebbe vedere la luce già nella prima parte del prossimo anno, cosa piuttosto sorprendente considerando che non è ancora stato annunciato.
Secondo NateTheHate, Resident Evil Code: Veronica Remake è "in avanzato stato di sviluppo" e il periodo di uscita preso come obiettivo da Capcom sarebbe "la prima metà del 2027".
Uscita prevista per la prima metà del 2027?
Il mese prossimo uscirà Resident Evil Requiem, dunque per quanto riguarda il 2026 c'è già una bella dose di Resident Evil prevista, considerando che si tratta del nuovo capitolo principale della serie, e avrà bisogno di spazio.
La serie dei remake potrebbe dunque alternarsi con il prossimo capitolo nell'anno successivo: a distanza di circa un anno, dovrebbe arrivare sul mercato questo fantomatico Resident Evil Code: Veronica Remake, che nel frattempo dovrebbe comunque essere annunciato e presentato.
In effetti, anche altre fonti hanno riferito di recente che Resident Evil Code Veronica Remake potrebbe essere il prossimo annuncio di Capcom per il 2026, con l'uscita che però potrebbe essere prevista per la prima metà dell'anno prossimo, e NateTheHate corroborerebbe la teoria.