Resident Evil Code: Veronica Remake è in sviluppo avanzato e l'uscita non è lontana, per un leaker

Il noto leaker NateTheHate è tornato a parlare di Resident Evil Code: Veronica Remake, titolo che ricorre nelle voci di corridoio ormai da tempo, sostenendo che lo sviluppo è in stato avanzato e che l'uscita del gioco non dovrebbe essere molto lontana.

Ovviamente non è nemmeno vicinissima, ma per essere un titolo di cui non è ancora emerso nulla al livello ufficiale si tratta di un progetto piuttosto avanti, che potrebbe vedere la luce già nella prima parte del prossimo anno, cosa piuttosto sorprendente considerando che non è ancora stato annunciato.

Secondo NateTheHate, Resident Evil Code: Veronica Remake è "in avanzato stato di sviluppo" e il periodo di uscita preso come obiettivo da Capcom sarebbe "la prima metà del 2027".