Resident Evil Code: Veronica Remake potrebbe essere annunciato il prossimo anno, seguito da Resident Evil 0

A seguire ci sarà il lancio del remake di Residen Evil 0 , che dovrebbe uscire nel 2028. Chiariamo che sono informazioni non confermate da Capcom e che, di conseguenza, vanno prese con le dovute cautele.

Si faranno?

Lo stesso Dusk Golem ha messo le mani avanti affermando che la situazione non è ancora cristallizzata e che è, quindi, soggetta a variazioni. Detto questo, è chiaro che Capcom, nel caso, farà i suoi annunci dopo il lancio di Resident Evil Requiem, che arriverà il 27 febbraio 2026 su Xbox Series X e S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch 2.

Dusk Golem ha anche svelato alcuni dettagli del remake di Code: Veronica, affermando che Claire Redfield sarebbe stata "trattata come il personaggio principale." Comunque sia, "Chris non è stato messo da parte o altro," ha aggiunto.

"Capcom è consapevole che questo è un 'debutto dei remake con RE Engine', ma resta comunque il gioco di Claire". A quanto pare, l'"atteggiamento" verso Code: Veronica Remake sarebbe quello di "costruire partendo da questa base", anche se non è ancora chiaro cosa significhi concretamente, ossia che effetti avrà sul gameplay.

Chiaramente, ribadiamo che il tutto va preso con le dovute cautele, perché per ora non c'è niente di confermato.