Un sito permette di giocare migliaia di mappe aggiuntive di DOOM direttamente dal browser

DOOM diventa sempre più accessibile . È stato infatti lanciato un sito che consente di giocare direttamente da browser a una moltitudine di mod e mappe extra create per il gioco di id Software, l'originale dei primi anni 90, non il reboot del 2016. In realtà la versione vanilla del gioco era da tempo giocabile in questo modo. Figurarsi, gira su praticamente qualsiasi cosa , tanto da essere diventato un meme. L'accesso ai contenuti extra era però ancora vincolato a certi processi di installazione tradizionali, che questo nuovo sito supera completamente.

DoomScroll

Si chiama DoomScroll e comprende già migliaia di contenuti immediatamente fruibili. Parliamo di WAD di Doom creati dagli utenti, tutti preinstallati.

Una mappa selezionata e pronta da giocare su Doomscroll

Per giocare basta scorrere la pagina, selezionare una mappa e, dopo averla esaminata, premere il tasto play.

DoomScroll è frutto dell'opera del programmatore James Baicoianu e dell'archivista di Internet Jason Scott, che lo hanno sviluppato nel corso di diversi anni e lo hanno pubblicato per celebrare il 32º compleanno di Doom. "Il nostro obiettivo era rendere più accessibili e visibili a tutti decenni di lavoro di una delle comunità più creative nella storia dei videogiochi", ha spiegato Baicoianu in un thread su Bluesky. "Nel corso degli anni la community ha costruito tantissimo, e non c'è dubbio che Doom abbia avuto un'influenza duratura sull'industria videoludica così come la conosciamo oggi".

L'archivio di DoomScroll, sottolinea Baicoianu, include di tutto: dalle "mappe semplicistiche realizzate da ragazzi che stanno appena imparando come funziona lo sviluppo di videogiochi" fino a "conversioni totali complete, con musica, texture e sprite completamente nuovi".

Va detto che attualmente il sito è molto pesante da caricare, visto che fa scorrere tutte le mappe in un'unica colonna, ma è comunque un lavoro notevole, che consente di rendersi conto di quanto la comunità di DOOM abbia lavorato sul gioco, producendo ogni genere di contenuto. Di nostro abbiamo testato il funzionamento di Doomscroll con diverse mappe e non abbiamo registrato problemi. Insomma, datevi da fare.