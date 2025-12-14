0

Il presidente francese Macron ha espresso soddisfazione per i premi vinti da Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 ha fatto incetta di premi ai Game Awards 2025, per la soddisfazione del presidente Emmanuel Macron.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/12/2025
Uno dei protagonisti di Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Il presidente francese Emmanuel Macron si è congratulato con Sandfall Interactive per il trionfo di Clair Obscur: Expedition 33 ai The Game Awards di questa settimana, dove ha ottenuto moltissimi premi, segnando il record della manifestazione. Forte di 13 nomination, si è portato a casa il premio più importante, Game of the Year, oltre a Miglior Gioco Indie, Miglior Indie di Debutto, Miglior Direzione Artistica, Miglior Colonna Sonora, Miglior GDR, Miglior Narrazione, Miglior Direzione di Gioco e Miglior Interpretazione (per Jennifer English).

Le uniche categorie in cui era candidato e non ha vinto sono state Miglior Audio Design, assegnato a Battlefield 6, e il premio votato dal pubblico Players' Voice, vinto da Wuthering Waves.

Una foto di Emmanuel Macron
Una foto di Emmanuel Macron

Commentando la notizia, Emmanuel Macron ha scritto su Instagram: "Clair Obscur: Expedition 33 è stato appena nominato Game of the Year a Los Angeles. Una prima storica per un titolo francese! Un grande orgoglio per Montpellier e per la Francia. Congratulazioni al team di Sandfall Interactive. Per le future generazioni e per chi verrà dopo!"

Clair Obscur: Expedition 33, la recensione di un GDR imperdibile Clair Obscur: Expedition 33, la recensione di un GDR imperdibile

Non è la prima volta che Macron parla di Clair Obscur. All'inizio di quest'anno, si era già congratulato con il team di sviluppo per le vendite fatte: "Un milione di copie vendute ed è attualmente uno dei giochi con le valutazioni più alte della storia, e sì, è francese. Congratulazioni a Sandfall Interactive e a tutti i creatori di Expedition 33. Siete un brillante esempio dell'audacia e della creatività francesi."

Insomma, il presidente francese è davvero attento all'andamento dei videogiochi prodotti in Francia, evidentemente non solo per orgoglio nazionale, ma anche perché sono una voce importante del PIL.

