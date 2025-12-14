Il nuovo videodiario di sviluppo di Gothic 1 Remake parla della storia

Alkimia Interactive ha pubblicato un nuovo videodiario di Gothic 1 Remake , in cui parla espressamente della storia . Il filmato inizia spiegando che ci sono il 20-25% di quest secondarie in più e che le missioni originali sono state espanse, con l'aggiunta di nuove opzioni. Insomma, ci troviamo di fronte a un titolo molto più grosso rispetto all'originale.

Con la collaborazione di uno degli autori originali

Viene anche spiegato che la storia è rimasta identica nelle sue parti essenziali e più memorabili, ma che è stato fatto un grosso lavoro per chiudere alcuni dei buchi narrativi, dovuti essenzialmente alla mancanza di tempo, e per ampliare le opzioni a disposizione del giocatore, soprattutto nella parte finale, tradizionalmente la più lineare.

Per cercare la massima coerenza con l'originale, gli sviluppatori si sono avvalsi della collaborazione di Mattias Filler, uno degli sceneggiatori del Gothic di Piranha Bytes.

"Quando ho avuto la possibilità di iniziare a lavorarci, ovviamente c'erano molte cose che volevo cambiare." Ha detto Filler, spiegando poi: "Alcuni errori, soprattutto nella scrittura, come la questione del "mago del fuoco livello 12-13". Ero molto felice, perché nella vita non capita spesso di avere una seconda possibilità."

"Avevamo tutti più o meno una nostra visione su cosa volevamo cambiare," ha proseguito. "Cosa sistemare e cosa sviluppare ulteriormente. Non è che questa versione sia tipo: 'Ok, questa è la mia versione perfetta di Gothic.' Attraverso questo processo di confronto, ci siamo anche messi alla prova per trovare idee ancora migliori e individuare problemi le cui soluzioni, all'inizio, sembravano così azzeccate."

Nel filmato si parla anche di orchi e di come sono stati inseriti in modo più organico all'interno del mondo di gioco. Insomma, guardatelo perché è davvero interessante.