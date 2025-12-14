Una donna giapponese ha spostato Kazuma Kiryu della serie Yakuza, in cartonato e niente ossa

Una donna giapponese ha coronato il suo amore sposando il cartonato di Kazuma Kiryu, il protagonista della serie Yakuza, o Like a Dragon che dir si voglia. Il tutto è avvenuto nel corso di un recente evento organizzato da Sega per celebrare il 20º anniversario della serie. La donna di suo ha un profilo X dove si fa chiamare lala_nyan0617 e per l'occasione ha indossato un vero abito da sposa e ha preso sotto braccio il suo novello sposo, evidentemente imbambolato per l'emozione. Del resto è una sagoma di cartone.