Una donna giapponese ha spostato Kazuma Kiryu della serie Yakuza, in cartonato e niente ossa

Una donna giapponese ha coronato il suo amore sposando il cartonato di Kazuma Kiryu, il protagonista della serie Yakuza, o Like a Dragon che dir si voglia. Il tutto è avvenuto nel corso di un recente evento organizzato da Sega per celebrare il 20º anniversario della serie. La donna di suo ha un profilo X dove si fa chiamare lala_nyan0617 e per l'occasione ha indossato un vero abito da sposa e ha preso sotto braccio il suo novello sposo, evidentemente imbambolato per l'emozione. Del resto è una sagoma di cartone.
Un amore così grande
lala_nyan0617 ha anche pubblicato le sue foto con il Drago di Dojima su X, scrivendo: "Sono così felice di aver incontrato una persona meravigliosa come Kazuma Kiryu. D'ora in poi resterò sempre al tuo fianco e ti sosterrò." Probabilmente già sa che il cartone è soggetto a rapido deterioramento e avrà bisogno di rinforzarlo in qualche modo.
Chiaramente non si è trattato di un vero matrimonio, ma di una celebrazione per fan chiamata "Weddings, Funerals, and Other Ceremonies Exhibition". Tenuta a Tokyo dal 28 novembre al 22 dicembre, la mostra mira a "esprimere l'essenza" dei giochi di Yakuza attraverso "cerimonie simboliche" di momenti importanti della vita, secondo un annuncio pubblicato su YouTube.
Si tratta di una bella occasione per fare e farsi fare qualche foto, con la partecipante che ha ottenuto dei documenti matrimoniali finti, accompagnati da quelli di divorzio. Una storia d'amore rapidissima, quindi.