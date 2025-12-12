Gang of Dragon si mostra ai The Game Awards: è il nuovo gioco dal creatore di Yakuza

Durante i The Game Awards 2025 abbiamo avuto modo di vedere Gang of Dragon, un nuovo gioco d'azione ad ambientazione giapponese.
A capo del progetto c'è Nagoshi Studio, capitanato dal creatore della serie di Yakuza, parte di NetEase Games.
Il trailer di Gang of Dragon
Nel trailer vediamo il protagonista venir attaccato da un uomo mascherato in mezzo alla strada e poi di nuovo all'interno di un bar. Se nel primo caso di becca una coltellata, nel secondo vediamo che riesce a uscirne indenne.
Il trailer mette in mostra alcuni combattimenti, facendoci capire che sarà un gioco d'azione, come da tradizione per i titoli di Nagoshi. Anche il nome ricorda la sua serie più famosa, Like a Dragon.
Ricordiamo infine che Like a Dragon ha creato un evento a tema matrimoni: potrete sposare il vostro membro della Yakuza preferito