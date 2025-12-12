Order of the Sinking Star è il nuovo gioco dell'autore di Braid e The Witness, annunciato con un primo trailer

Come era stato preannunciato già nei giorni scorsi, Order of the Sinking Star è stato presentato in maniera ufficiale nel corso dei The Game Awards 2025 con un trailer, si tratta del nuovo gioco di Jonathan Blow.

Trattandosi del nuovo puzzle da parte dell'autore di Braid e The Witness, il biglietto da visita di questo gioco è già di notevole importanza, perché sappiamo che possiamo aspettarci una struttura profonda e complessa, anche più di quanto possa emergere a una prima occhiata.

Chi segue regolarmente Jonathan Blow nelle sue comunicazioni e streaming sa che lo sviluppatore sta lavorando a questo gioco da diversi anni, e ne parla praticamente dal 2017 almeno.