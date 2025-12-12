Order of the Sinking Star è il nuovo gioco dell'autore di Braid e The Witness, annunciato con un primo trailer

Come era stato preannunciato già nei giorni scorsi, Order of the Sinking Star è stato presentato in maniera ufficiale nel corso dei The Game Awards 2025 con un trailer, si tratta del nuovo gioco di Jonathan Blow.
Trattandosi del nuovo puzzle da parte dell'autore di Braid e The Witness, il biglietto da visita di questo gioco è già di notevole importanza, perché sappiamo che possiamo aspettarci una struttura profonda e complessa, anche più di quanto possa emergere a una prima occhiata.
Chi segue regolarmente Jonathan Blow nelle sue comunicazioni e streaming sa che lo sviluppatore sta lavorando a questo gioco da diversi anni, e ne parla praticamente dal 2017 almeno.
Il primo trailer di Order of the Sinking Star
Order of the Sinking Star è un particolare puzzle che basa la sua meccanica di base sul classico Sokoban, vecchio gioco che richiede di spostare oggetti secondo regole specifiche all'interno di spazi ben delimitati, in modo da raggiungere certe posizioni designate.
Considerando però la creatività tipica di Blow, il gioco nasconderà comunque diverse altre soluzioni di gameplay al suo interno, e probabilmente diversi livelli di lettura, come poniamo intuire anche guardando questo primo trailer.
Sembra che ci siano oltre 900 livelli all'interno di un ampio mondo esplorabile con ambientazioni diverse, probabilmente con collegamenti tra un'area e l'altra e introduzione di ulteriori meccaniche avanzando per gli scenari, ma restiamo in attesa di conoscerlo meglio.
In base a quanto riferito dall'autore, le vendite di Braid Anniversary Edition sono state pessime, dunque è probabile che ora punti molto su questo nuovo titolo da presentare.