Order of the Sinking Star, nuovo gioco dell'autore di Braid e The Witness, sarà presentato ai The Game Awards

Manco a dirlo, anche in questo caso si tratta di un puzzle game, ma in questo caso sembra seguire un'impostazione più standard in termini generali, sebbene sicuramente abbia al suo interno delle variazioni in grado di renderlo unico.

In questo modo viene anticipata una delle sorprese e probabili "World Premiere" previste per la nottata di domani, con l'autore di Braid e The Witness che ha svelato in anticipo la presentazione del suo nuovo gioco, che si preannuncia decisamente interessante considerando il suo curriculum.

In un video pubblicato su YouTube e intitolato opportunamente "Annunciare un annuncio", Jonathan Blow ha riferito che Order of the Sinking Star, il suo nuovo gioco , verrà presentato in occasione dei The Game Awards 2025 .

Un gioco in sviluppo da molto tempo

In effetti, non si tratta proprio di una grande sorpresa: chi segue regolarmente Blow sa che lo sviluppatore sta lavorando a questo gioco da parecchi anni, e ne parla praticamente dal 2017 almeno.

È emerso che il titolo del gioco è Order of the Sinking Star e che la meccanica si ispira al classico Sokoban, che richiede di spostare oggetti secondo regole specifiche all'interno di spazi ben delimitati, in modo da raggiungere certe posizioni designate.

Tuttavia, considerando la creatività tipica di Blow, immaginiamo che il gioco nasconda comunque diverse altre soluzioni di gameplay al suo interno, e probabilmente diversi livelli di lettura, come abbiamo visto nei suoi titoli precedenti.

Sembra che ci siano oltre 900 livelli all'interno di un ampio mondo esplorabile con ambientazioni diverse, probabilmente con collegamenti tra un'area e l'altra e introduzione di ulteriori meccaniche avanzando per gli scenari, ma restiamo in attesa di conoscerlo meglio.

In base a quanto riferito dall'autore, le vendite di Braid Anniversary Edition sono state pessime, dunque è probabile che ora punti molto su questo nuovo titolo da presentare.