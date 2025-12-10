People of Note torna a mostrarsi con un trailer musicale

Annapurna Interactive e Iridium Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di People of Note , il peculiare GDR che fonde combattimenti a turni e musica , trasformandosi in una sorta di musical interattivo.

Musica, combattimenti ed esplorazione

Il trailer non si limita alla componente musicale, ma mostra anche nuove sequenze di gameplay. Si intravedono il sistema di combattimento a turni arricchito da meccaniche da rhythm game, momenti di esplorazione e alcune delle ambientazioni che i giocatori potranno visitare.

Iridium Studios descrive People of Note come "un musical condensato in un videogioco", dove la narrazione si intreccia con canzoni e testi, dando voce ai pensieri e alle emozioni dei protagonisti. La trama segue Cadence, giovane cantante pop dalla voce potente, che partecipa a un talent show e finisce per formare una band. Ogni membro del gruppo incarna un genere musicale diverso, dal metal all'elettronica, creando un ensemble variegato e originale.

Il sistema di combattimento mescola le classiche dinamiche a turni con l'azione in tempo reale, in cui le mosse devono essere eseguite seguendo il ritmo musicale. Un mix che, almeno sulla carta, appare interessante. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'uscita di People of Note è prevista nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.