Nell'hype trailer dei The Game Awards ci sono GTA 6, Marvel's Wolverine e Clair Obscur

Geoff Keighley ha pubblicato l'ormai consueto hype trailer dei The Game Awards, un montaggio che ha l'obiettivo di fomentare l'entusiasmo in vista dell'evento che verrà trasmesso in diretta nella notte fra l'11 e il 12 dicembre, e che potrete seguire qui su Multiplayer.it.

Fra le spettacolari sequenze del video troviamo scene tratte da GTA 6 e Marvel's Wolverine, ma non mancano ovviamente titoli come Death Stranding 2: On the Beach e Clair Obscur: Expedition 33, che probabilmente sarà fra i protagonisti della serata.

Il gioco sviluppato da Sandfall Interactive è infatti in lizza per il premio di Game of the Year e abbiamo la sensazione che porterà a casa diversi riconoscimenti di grande rilevanza, sebbene la concorrenza quest'anno sia particolarmente agguerrita.

Produzioni come Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2, Donkey Kong Bananza e Dispatch non se ne staranno infatti lì a guardare e puntano a ottenere qualcosa nel corso dell'evento.