Nell'hype trailer dei The Game Awards ci sono GTA 6, Marvel's Wolverine e Clair Obscur

Geoff Keighley ha pubblicato l'immancabile hype trailer dedicato ai The Game Awards, con un montaggio ricco di giochi di grande spessore, fra cui anche Marvel's Wolverine e GTA 6.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/12/2025
Marvel's Wolverine

Geoff Keighley ha pubblicato l'ormai consueto hype trailer dei The Game Awards, un montaggio che ha l'obiettivo di fomentare l'entusiasmo in vista dell'evento che verrà trasmesso in diretta nella notte fra l'11 e il 12 dicembre, e che potrete seguire qui su Multiplayer.it.

Fra le spettacolari sequenze del video troviamo scene tratte da GTA 6 e Marvel's Wolverine, ma non mancano ovviamente titoli come Death Stranding 2: On the Beach e Clair Obscur: Expedition 33, che probabilmente sarà fra i protagonisti della serata.

Il gioco sviluppato da Sandfall Interactive è infatti in lizza per il premio di Game of the Year e abbiamo la sensazione che porterà a casa diversi riconoscimenti di grande rilevanza, sebbene la concorrenza quest'anno sia particolarmente agguerrita.

Produzioni come Hades 2, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance 2, Donkey Kong Bananza e Dispatch non se ne staranno infatti lì a guardare e puntano a ottenere qualcosa nel corso dell'evento.

Cresce l'attesa

Come detto, potrete seguire i The Game Awards in diretta su Multiplayer.it, nell'ambito di una maratona cominciata in questi giorni e caratterizzata dalla presenza di ospiti, tornei, interviste e approfondimenti che ci accompagneranno verso la serata organizzata da Geoff Keighley.

E lì, oltre agli immancabili premi, potremo assistere a numerosi annunci che sembrano davvero interessanti: dal nuovo Tomb Raider al misterioso gioco della statua che pare sia legato alla serie Divinity, passando per il primo titolo di Wildflower, lo studio fondato dal game director di The Last of Us, Bruce Straley.

#The Game Awards
