Maratona dei TGA di Multiplayer.it: tutto il programma dell'evento videoludico dell'anno

L'evento inizierà il 9 dicembre per terminare nella notte tra l'11 e il 12 dicembre con il commento in diretta dell'evento, che ci farà scoprire qual è il gioco dell'anno. Insomma, la Maratona dei TGA di Multiplayer.it è da non perdere e non si accettano giustificazioni.

Abbandonate le incombenze della vita, perché stiamo per riempirvi di bellezza. Per celebrare a dovere l'arrivo dei The Game Awards, quello che ormai è il più importante evento videoludico dell'anno, abbiamo organizzato una maratona di tre giorni, trasmessa live sul nostro canale Twitch , piena di appuntamenti imperdibili, pensati per informarvi e intrattenervi.

E non finisce qui, perché potrebbero esserci anche delle sorprese . Non vi diciamo niente, altrimenti che sorprese sarebbero?

A seguire, ci sarà una puntata speciale del Cortocircuito , in cui Pierpaolo, Alessio e Francesco dibatteranno degli argomenti del giorno, con un focus particolare su quanto emerso fino a quel momento dei TGA. Chiuderà la giornata la prima parte del torneo redazionale di Mario Kart World , in cui i redattori si sfideranno a rotazione a duelli all'ultimo sangue.

Alle 16:00 parleremo invece di Percy Jackson , in vista dell'arrivo della seconda stagione il prossimo 10 dicembre su Disney+. Giordana chiacchiererà con Enrico "151EG" Gamba , content creator e divulgatore specializzato di curiosità e aneddoti del cinema d'animazione, che sicuramente conoscerete.

Si comincia il 9 dicembre alle 15:00 con un bel riscaldamento. Tranquilli, non vi richiederemo di fare esercizi fisici, ma vi introdurremo alla maratona , presentandovi il programma e chiacchierando in generale dei TGA, commentando le varie candidature ed esaminando il fenomeno in sé. A fare gli onori di casa saranno presenti Pierpaolo, Alessio e Kobe.

Subito dopo tornerà l'ormai consueto Quizzone di Mancosu. A quali prove dovranno sottoporsi gli altri membri della redazione? Quali domande gli verranno fatte? Ci sarà anche questa volta il momento Sarabanda? Solo durante la live potremo scoprirlo tutti insieme. A seguire, sarà la volta di una nuova puntata del Cortocircuito , in cui i soliti Pierpaolo, Francesco e Alessio commenteranno i fatti del giorno. I tre giorni di maratona non si concentreranno unicamente ed esclusivamente sugli attesi TGA. Dalle 19, difatti, la redazione seguirà in live i Day of the Devs , evento ricorrente dedicato alle novità del mercato degli indie. Al commento della conferenza, farà poi seguito un breve aperitivo con la redazione che chiuderà la seconda giornata della maratona, preparandoci alla giornata clou, quella dei TGA.

Puntuali come orologi rotti, alle 14:00 del 10 dicembre partirà il secondo giorno della maratona con Pierpaolo, Alessio e Giordana. Dopo il riscaldamento iniziale, Vincenzo, Lorenzo Mancosu e Kobe arricchiranno il palinsesto con una puntata specialissima del Doppio Salto , in cui elencheranno e commenteranno i principali avvenimenti del 2025 videoludico. Giordana tornerà a parlare di Percy Jackson, alle 16, con degli ospiti d'eccezione: Adriano Venditti, Anita Ferraro e Tito Marteddu , doppiatori italiani dei protagonisti della serie Disney+, che ci racconteranno del loro lavoro e ci daranno informazioni su cosa possiamo aspettarci. Senza spoiler, chiaramente.

Giorno 3 - 11/12 fino alla mattina del 12/12

Il terzo giorno della maratona sarà il più impegnativo, quello in cui metteremo in gioco noi stessi per arrivare alla conclusione della premiazione vivi e con il nome del GOTY in mano. Potevamo svegliarci la mattina dopo e recuperare tutto con calma sorseggiando un caffè, ma perché non farsi del male?

Si comincia alle 17:30 con i classici saluti iniziali e una breve anteprima dei tanti contenuti proposti durante la giornata. Tra le 18 e le 20 interverranno due ospiti speciali: Gabriele Mainetti, regista tra gli altri di Lo Chiamavano Jeeg Robot e del più recente La Città Proibita, e Roberto Recchioni, fumettista di caratura internazionale. Potrete sfruttare l'occasione per fargli delle domande direttamente in chat.

Gabriele Mainetti sarà uno degli ospiti del terzo giorno di maratona e su Twitch, tramite chat, potrete fargli sapere quanto vi sia piaciuto Lo Chiamavano Jeeg Robot

Poi sarà il turno di Giordana e Kobe, in live fino alle 21:00, per parlare di Percy Jackson e raccontarci del junket stampa della seconda stagione realizzato nei giorni precedenti. Ci sarà così modo di recuperare le interviste a Rick Riordan, il creatore della saga letteraria, nonché a Jon Steinberg, Dan Shotz e Craig Silverstein, showrunner e produttori della serie. Giordana ci darà anche le sue impressioni sulla seconda stagione di Percy Jackson e ci saranno tanti contenuti esclusivi.

Alle 21:00 sarà la volta dell'ultimo appuntamento con il torneo di Mario Kart World, in cui scorrerà l'ultimo sangue della maratona. Quindi sarà la volta del Cortocircuito, in cui Pierpaolo, Alessio e Francesco discuteranno dei TGA fino alle 23:00, quando partirà un momento speciale, che coinvolgerà anche voi spettatori, realizzato in collaborazione con altre testate e con alcuni content creator della scena italiana. Per la precisione, gli amici di Spaziogames, Game-eXperience ed Everyeye, nonché Pow3r, Sabaku, Francesco Pardini, Shasam, Ualone e Stefania Sperandio faranno le loro previsioni sulle premiazioni di alcune categorie dei The Game Awards, con voi spettatori che potrete votare chi pensate ne abbia azzeccate di più.



La statuetta dei The Game Awards

Dopo questo toccante momento, sarà la volta del BINGO di Pianesani, cui parteciperanno anche Pierpaolo e Kobe, che evidentemente ritengono di dover essere puniti, quindi si entrerà nel vivo dei TGA, con l'inizio dell'evento che porterà la maratona al suo culmine. Vincenzo, Giordana, Kobe, Pierpaolo, Francesco e Lorenzo si alterneranno per commentare gli annunci e i premi della serata condotta da Geoff Keighley, rimanendo svegli fino all'alba. Non siete commossi da tanta dedizione?

Insomma, rimanete con noi per questi tre giorni di lacrime, gioia, sofferenza e tanti videogiochi!