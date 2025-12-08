Su X è stato cancellato l'account della Commissione Europea: la reazione di Elon Musk alla multa da 120 milioni

La tensione tra X e l'Unione Europea ha raggiunto un nuovo picco questa settimana, in seguito a una sanzione storica inflitta dalla Commissione Europea. Venerdì, l'UE ha multato X per 120 milioni di euro (circa 140 milioni di dollari) per la violazione del Digital Services Act (DSA), segnando la prima volta che una grande azienda viene colpita da una sanzione di tale entità in base a questa legge.

La reazione del proprietario di X, Elon Musk, è stata immediata e provocatoria, con un post su X in cui ha liquidato l'annuncio della multa come "Bullshit" (assurdità).