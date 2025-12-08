Instagram testa gli Early Access Reels: una funzione che potrebbe semplificare la crescita dei follower

Instagram continua a investire in nuove funzionalità pensate per sostenere la crescita dei creator e ampliare il loro pubblico. L'ultima novità in fase di test è rappresentata dagli Early Access Reels, una modalità che permette ai creatori di rendere disponibili alcuni contenuti video in anteprima esclusivamente ai propri follower, prima che diventino visibili a tutti. L'obiettivo è chiaro: incentivare gli utenti a seguire un profilo per ottenere contenuti speciali, generando così una crescita organica e più coinvolgente.
Come mostrato dagli esempi condivisi dall'esperto di social media Lindsey Gamble, i Reels con accesso anticipato presentano una copertina particolare, caratterizzata da un'icona a forma di orologio con stella e da un'immagine sfocata che riporta la dicitura "Early Access".
Ulteriori dettagli sulla nuova funzione di Instagram in fase di test
Quando un utente non ancora follower prova ad aprire il contenuto, compare un messaggio che lo invita a seguire il creator per poterlo visualizzare immediatamente, insieme a un countdown che indica quando il Reel diventerà accessibile a tutti. Il tutto è accompagnato da un pulsante "Segui" ben visibile, pensato per agevolare la conversione.
Questa funzione rappresenta un'estensione dell'opzione dei Reels bloccati, introdotta da Instagram nel maggio 2025. In quel caso, i creator possono condividere contenuti visibili soltanto a chi possiede un codice di accesso specifico, favorendo un'interazione più esclusiva con la propria community. Gli Early Access Reels mantengono una logica simile ma orientata maggiormente alla crescita del pubblico, utilizzando l'anticipazione come leva per spingere nuovi utenti a unirsi alla fanbase del creator.
Cosa cambia, ora, in Instagram?
Pur non trattandosi di un cambiamento radicale, questa novità offre uno strumento aggiuntivo ai creator per aumentare la visibilità, rafforzare la community e stimolare l'algoritmo di Instagram grazie a un maggior numero di follower e interazioni iniziali.
Naturalmente, perché la funzione sia efficace, è fondamentale che i contenuti messi in anteprima siano realmente attrattivi, capaci di generare curiosità e spingere gli utenti a compiere il passo del follow. Al momento, la funzione è disponibile soltanto per un gruppo limitato di creator selezionati. Instagram non ha ancora fornito informazioni ufficiali su un'eventuale espansione globale.