Instagram testa gli Early Access Reels: una funzione che potrebbe semplificare la crescita dei follower

Instagram continua a investire in nuove funzionalità pensate per sostenere la crescita dei creator e ampliare il loro pubblico. L'ultima novità in fase di test è rappresentata dagli Early Access Reels , una modalità che permette ai creatori di rendere disponibili alcuni contenuti video in anteprima esclusivamente ai propri follower , prima che diventino visibili a tutti. L'obiettivo è chiaro: incentivare gli utenti a seguire un profilo per ottenere contenuti speciali , generando così una crescita organica e più coinvolgente.

Cosa cambia, ora, in Instagram?

Pur non trattandosi di un cambiamento radicale, questa novità offre uno strumento aggiuntivo ai creator per aumentare la visibilità, rafforzare la community e stimolare l'algoritmo di Instagram grazie a un maggior numero di follower e interazioni iniziali.

Early Access Reels | Fonte: SocialMediaToday

Naturalmente, perché la funzione sia efficace, è fondamentale che i contenuti messi in anteprima siano realmente attrattivi, capaci di generare curiosità e spingere gli utenti a compiere il passo del follow. Al momento, la funzione è disponibile soltanto per un gruppo limitato di creator selezionati. Instagram non ha ancora fornito informazioni ufficiali su un'eventuale espansione globale.