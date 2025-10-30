Reel di Instagram: in arrivo una funzione che consente di personalizzare l’algoritmo

Dopo aver introdotto la cronologia delle visualizzazioni per i Reel, stavolta Instagram sta testando una funzione che permette all'utente di personalizzare direttamente l'algoritmo . In pratica, potrete decidere manualmente quali contenuti vedere, in base ai vostri argomenti preferiti o ai vostri hobby. In questo modo il feed sarà estremamente personalizzato e "su misura" per voi.

Come funziona

Ad annunciare la nuova funzione è stato Adam Mosseri su Threads. "Oggi iniziamo a testare un modo per consentirti di ottimizzare il tuo algoritmo su Instagram aggiungendo e rimuovendo argomenti in base ai tuoi interessi", ha scritto. "Lanceremo questa funzione prima sui Reel, con l'intenzione di estenderla presto anche a Esplora. Vogliamo che le persone abbiano un maggiore controllo sulla loro esperienza su Instagram e speriamo che questo sia un nuovo modo significativo per plasmare ciò che vedi".

Le nuove opzioni per l'algoritmo

Come potete vedere dall'immagine, è presente una vera e propria sezione dedicata all'algoritmo. Instagram fornirà una breve panoramica dei contenuti maggiormente visti. In questa pagina potrete aggiungere ulteriori contenuti, come concerti, video dedicati alla moda, meme o consigli sul lavoro. Inoltre, avrete la possibilità di scegliere i temi da escludere. Ciò significa creare un'esperienza su misura per voi che sia realmente affine ai vostri interessi.

Secondo quanto dichiarato da Mosseri, tra l'altro, questa nuova funzione potrebbe approdare anche su Threads. Per ora non sappiamo quali utenti potranno effettivamente testarla su Instagram, né quando sarà disponibile a livello globale, ma vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo.