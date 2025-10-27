Instagram introduce la cronologia delle visualizzazioni per i Reel: ennesima funzione "rubata" da TikTok

La nuova opzione è disponibile all'interno delle "Impostazioni", sotto la sezione "La tua attività" nel profilo utente. Una volta attivata, mostrerà le miniature di tutti i video Reels che l'utente ha guardato sull'app .

Come spiegato da Mosseri, questa funzione è stata pensata per minimizzare la frustrazione di non riuscire a ricordare i dettagli di un video , rendendo facile ritrovare "quella cosa che stavi cercando ma che non riuscivi a trovare prima." È importante notare che, come si evince dagli screenshot forniti, la funzione copre un periodo limitato, registrando la cronologia degli ultimi 30 giorni .

Con la cronologia dei Reel, Instagram si ispira sempre di più a TikTok

Questa aggiunta è una chiara ispirazione da TikTok, che offre da tempo una funzionalità simile, dimostrando quanto essa sia utile per l'esperienza utente. Chiunque abbia saltato per errore un video che voleva mostrare a qualcun altro, o abbia dimenticato di salvare la promozione di un prodotto interessante, sa quanto possa essere frustrante la ricerca infinita con qualificatori testuali.

Cronologia visualizzazioni Reel

La cronologia delle visualizzazioni elimina questa seccatura, fornendo una rete di sicurezza per tutti quei contenuti che non sono stati immediatamente salvati o bookmarkati. È un'aggiunta relativamente piccola, ma di valore, che migliora l'usabilità complessiva della sezione Reels, il cuore dell'engagement di Instagram.