Ora puoi disegnare nelle conversazioni di Instagram: arriva l’opzione “Draw” nei DM

All'interno dei DM di Instagram d'ora in avanti è attiva la funzione "Draw" che permette di disegnare e scarabocchiare all'interno della chat.

Instagram continua ad arricchire la propria piattaforma di messaggistica con nuove funzioni orientate alla creatività e all'interazione diretta tra gli utenti. L'ultima novità, annunciata ufficialmente ieri 23 ottobre 2025, introduce la possibilità di disegnare direttamente nelle chat dei messaggi diretti (DM) e di applicare sticker liberamente sull'interfaccia di conversazione. La funzione era già in fase di test da qualche tempo su un gruppo ristretto di utenti, ma ora il rilascio globale è ufficiale. Come spiegato da Andrew Hutchinson, Content and Social Media Manager che ha riportato la notizia, l'opzione "Draw" sarà accessibile toccando l'icona "+" accanto al campo di testo nei DM.

Cosa accade una volta attivata la funzione "Draw" nei DM di Instagram? Una volta attivata, comparirà una barra di strumenti nella parte superiore dello schermo che permetterà di utilizzare vari pennelli digitali per personalizzare la schermata della chat con disegni, scarabocchi e annotazioni. Oltre ai disegni, sarà possibile aggiungere sticker e adesivi in qualsiasi punto della conversazione, offrendo un nuovo modo per esprimersi visivamente o sottolineare parti del dialogo. Meta introduce l'IA nelle storie di Instagram: come modificarle e le funzionalità da provare Tuttavia, questi elementi non rimarranno visibili per sempre: man mano che la conversazione prosegue, i disegni e gli sticker scorreranno verso l'alto e scompariranno, proprio come i normali messaggi. Secondo Hutchinson, si tratta di un'innovazione leggera ma coerente con la strategia di Instagram di rafforzare l'esperienza nei messaggi diretti.