Meta introduce l’IA nelle storie di Instagram: come modificarle e le funzionalità da provare

Meta AI approda anche sulle storie di Instagram: ora è possibile modificare foto e video tramite prompt o effetti predefiniti.

Meta sta iniziando a introdurre i suoi strumenti di editing IA direttamente nelle storie di Instagram. Ciò significa che potrete modificare foto o video sfruttando le numerose funzionalità di Meta AI. In ogni caso, questa novità potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti: noi, ad esempio, non abbiamo ancora potuto provarla. Come per altre novità di Instagram, anche in questo caso probabilmente il nuovo strumento sarà disponibile gradualmente per tutti gli utenti. Vediamo però cosa cambierà.

Come usare Meta AI per modificare le storie di Instagram Per modificare una foto e cambiarne lo stile basterà seguire questi procedimenti: Cliccate sul segno + sulla vostra foto profilo

sulla vostra foto profilo Scegliete un'immagine

Cliccate sull'icona "Restyle" presente in alto (una sorta di pennello) Fatto ciò, potrete aggiungere elementi, rimuovere oggetti indesiderati o modificare la foto descrivendo ciò che desiderate cambiare. Nella barra di comando in basso potrete infatti digitare le modifiche desiderate. Potrete, inoltre, scorrere per selezionare uno degli effetti predefiniti (sopra la barra di comando). Meta AI nelle storie di Instagram Gli effetti tra cui scegliere sono diversi, dallo stile manga allo sketch, ma è possibile anche trasformare stile, sfondo e abito nei vostri video. Se volete, potete trasformare un intero video in un paesaggio sottomarino. Gli effetti predefiniti