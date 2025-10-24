The C64 Mini: Black Edition è ora in vendita in Italia, il ritorno del Commodore 64 in una nuova versione

L'home computer a 8-bit più amato di sempre torna in vendita, anche in Italia, con una nuova versione caratterizzata da un elegante colore nero: The C64 Mini: Black Edition è disponibile da oggi come versione rinnovata della precedente "riduzione in piccolo" che aveva già riscosso un notevole successo.
Sviluppata da Retro Games Ltd. in collaborazione con PLAION REPLAI, questa rivisitazione in edizione limitata del Commodore 64 non è solo un oggetto nostalgico, ma una celebrazione vivente dei fan e degli sviluppatori che non hanno mai smesso di programmare per la macchina che ha lanciato una generazione di game designer e creatori di giochi.
A questo proposito, "Non si tratta di un ritorno al passato, ma di una continuazione", ha affermato Paul Andrews, Managing Director di RGL, presentando questa nuova riproduzione del Commodore 64.
25 giochi preinstallati, ma se ne possono aggiungere altri
The C64 Mini: Black Edition è una sorta di omaggio alla scena underground del C64, fiorita negli anni 80 ma ancora presente, considerando che molti sviluppatori continuano a lavorare sul vecchio hardware, tra homebrew e progetti di più alto profilo.
"La Black Edition celebra l'energia di una community che ha continuato a creare, sperimentare e innovare anche molto tempo dopo la fine dell'era commerciale", ha riferito Andrews, "È la prova che la creatività sul C64 non è mai morta". All'interno troviamo 25 nuovi giochi "Neo-Retro" preinstallati:
- Yeti Mountain
- Spinning Image
- Steel Ranger
- A Pig Quest
- Hessian
- Joe Gunn: Gold Edition
- Hunter's Moon Remastered
- It's Magic 2
- Runn 'N' Gunn
- Guns 'N' Ghosts
- Metal Warrior Ultra
- Millie & Molly
- Rocky Memphis: The Legend of Atlantis
- Good Knight
- Planet Golf
- Nixy and the Seeds of Doom
- PO Snake
- Grid Pix
- Caren and the Tangled Tentacles
- Ooze: The Escape
- Sam's Journey
- Shadow Switcher
- Pains 'N' Aches
- Knight 'N' Grail
- Galencia
Tuttavia è possibile espandere facilmente il catalogo dei giochi utilizzabili anche su questa versione, così come era avvenuto con il The C64 Mini originale, con l'installazione di ulteriori giochi e applicazioni attraverso chiavetta USB.
Nella confezione di questa elegante riproduzione in scala 1:2 dell'iconico home computer è compreso anche una perfetta riproduzione del classico joystick a microswitch per C64.
The C64 Mini: Black Edition è dotato di un'uscita video in alta definizione a 720p, a 50 o 60 Hz.
The C64 Mini Black è disponibile da oggi al prezzo standard di 100,99€.