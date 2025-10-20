Instagram rinnova la sua interfaccia: Reels e messaggi diretti al centro dell’esperienza utente

Il cambiamento principale riguarda la barra di navigazione inferiore , che ora posiziona Reels nella seconda scheda e i DM nella terza , consentendo di scorrere lateralmente tra le sezioni. La prima scheda rimane dedicata a Stories e Feed, ma l'obiettivo di Meta è chiaro : rendere più rapido e intuitivo l'accesso alle aree più attive e coinvolgenti della piattaforma.

Instagram sta per introdurre un'importante rivisitazione della sua interfaccia utente (UI) , pensata per mettere in primo piano i contenuti e le funzioni più utilizzate dagli utenti: Reels e messaggi diretti . La nuova versione dell'app è già disponibile per alcuni utenti selezionati e, secondo il CEO di Instagram Adam Mosseri, verrà presto estesa a tutti.

Instagram interfaccia: Mosseri si esprime sulla rivisitazione

Come spiega Mosseri: "La prima scheda resta per Stories e Feed, la seconda è Reels, la terza è DM, e ora puoi scorrere tra le schede. Stiamo organizzando l'app attorno a ciò che le persone usano di più, che sono sempre più i Reels e i messaggi diretti." Sebbene possa richiedere un po' di tempo per abituarsi alla nuova disposizione, l'aggiornamento riflette i cambiamenti nelle abitudini di utilizzo degli utenti.

Negli ultimi anni, infatti, Instagram è diventato una piattaforma sempre più orientata ai video brevi e al contatto diretto. Secondo i dati condivisi da Meta, il tempo di visione dei video su Instagram è aumentato del 20% rispetto all'anno precedente, e i Reels rappresentano ormai il 50% del tempo totale trascorso nell'app.