Instagram prepara una TV app per portare i Reels sul grande schermo: l'annuncio di Adam Mosseri

Instagram sta valutando il lancio di una app TV dedicata, con l'obiettivo di ampliare la propria portata nel settore video. L'annuncio è stato fatto dal CEO Adam Mosseri durante la conferenza Bloomberg Screentime a Los Angeles, dove ha sottolineato come la piattaforma intenda seguire i comportamenti degli utenti, che sempre più spesso guardano contenuti sui televisori.
Mosseri ha spiegato che, se il consumo dei contenuti si sposta verso la TV, anche Instagram deve adattarsi: "Se il comportamento degli utenti si sposta verso la televisione, allora dobbiamo spostarci anche noi". Pur non avendo ancora definito tempi o dettagli concreti, il dirigente ha espresso rammarico per non aver considerato prima un progetto simile.
Instagram TV App: i Reels si adattano bene al formato televisivo
Il formato video verticale, caratteristico di Reels e Stories, secondo Mosseri si adatta bene anche alla visione su schermi televisivi, aprendo nuove possibilità per i creatori di contenuti. Tuttavia, ha chiarito che Instagram non ha intenzione di acquistare diritti sportivi dal vivo o contenuti esclusivi di Hollywood, preferendo concentrarsi sulla valorizzazione dei contenuti prodotti dagli utenti e dai creator.
Negli ultimi mesi, la piattaforma ha intensificato la propria strategia video per competere con rivali come TikTok. La sezione Reels è sempre più centrale: Mosseri ha rivelato che diventerà ancora più visibile nella navigazione dell'app. La nuova versione per iPad, ad esempio, si apre direttamente sui Reels invece che sul feed tradizionale, e un layout simile è in fase di test anche in India.
Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha rivelato che Instagram conta oggi 3 miliardi di utenti mensili. Da semplice app di condivisione fotografica, la piattaforma è diventata un ecosistema completo, che unisce messaggistica, storie e video brevi, e che ora punta a conquistare anche gli schermi televisivi.
