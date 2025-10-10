Instagram prepara una TV app per portare i Reels sul grande schermo: l'annuncio di Adam Mosseri

Instagram, stando alle dichiarazioni di Adam Mosseri, pare stia preparando un'app per la TV per portare sul grande schermo la fruizione dei Reels.

Instagram sta valutando il lancio di una app TV dedicata, con l'obiettivo di ampliare la propria portata nel settore video. L'annuncio è stato fatto dal CEO Adam Mosseri durante la conferenza Bloomberg Screentime a Los Angeles, dove ha sottolineato come la piattaforma intenda seguire i comportamenti degli utenti, che sempre più spesso guardano contenuti sui televisori. Mosseri ha spiegato che, se il consumo dei contenuti si sposta verso la TV, anche Instagram deve adattarsi: "Se il comportamento degli utenti si sposta verso la televisione, allora dobbiamo spostarci anche noi". Pur non avendo ancora definito tempi o dettagli concreti, il dirigente ha espresso rammarico per non aver considerato prima un progetto simile.

Instagram TV App: i Reels si adattano bene al formato televisivo Il formato video verticale, caratteristico di Reels e Stories, secondo Mosseri si adatta bene anche alla visione su schermi televisivi, aprendo nuove possibilità per i creatori di contenuti. Tuttavia, ha chiarito che Instagram non ha intenzione di acquistare diritti sportivi dal vivo o contenuti esclusivi di Hollywood, preferendo concentrarsi sulla valorizzazione dei contenuti prodotti dagli utenti e dai creator. Scrolla Instagram e TikTok direttamente sul grande schermo: in arrivo le app per smart TV? Negli ultimi mesi, la piattaforma ha intensificato la propria strategia video per competere con rivali come TikTok. La sezione Reels è sempre più centrale: Mosseri ha rivelato che diventerà ancora più visibile nella navigazione dell'app. La nuova versione per iPad, ad esempio, si apre direttamente sui Reels invece che sul feed tradizionale, e un layout simile è in fase di test anche in India.