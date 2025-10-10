Discord, il furto di dati avrebbe coinvolto almeno 70.000 utenti

La recente violazione dei dati avrebbe coinvolto un numero significativo di utenti. In particolare, chi ha caricato documenti d'identità e selfie per la verifica anagrafica risulta tra i più colpiti.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato di una violazione dei dati relativa al servizio clienti di Discord. Il data breach ha colpito uno dei fornitori terzi di assistenza clienti, quindi gli hacker non hanno avuto l'accesso diretto a Discord. Tuttavia, sono emerse nuove informazioni legate alla gravità di quanto accaduto.

Cos’è successo Come vi abbiamo detto, una parte non autorizzata ha compromesso uno dei fornitori di servizi di assistenza clienti. Di conseguenza sono stati rubati diversi dati sensibili, tra cui nome, e-mail, modalità di pagamento, ultime quattro cifre della carta di credito, indirizzi IP e altro ancora. Ad essere colpito è stato un fornitore terzo che la piattaforma sfrutta per la verifica dell'età. Discord, violazione dei dati del servizio clienti: esposti nomi, username, email e ultime cifre delle carte di credito Se Discord sospetta che un utente sia minorenne, può richiedere una verifica dell'età per consentire l'accesso. In questo caso, è necessario inviare un selfie insieme al proprio documento d'identità e al nome utente. Discord ha contattato direttamente gli utenti coinvolti attraverso un'e-mail proveniente dall'indirizzo ufficiale noreply@discord.com.