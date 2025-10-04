Discord, violazione dei dati del servizio clienti: esposti nomi, username, email e ultime cifre delle carte di credito

Uno dei fornitori di servizi di assistenza clienti di Discord è stato compromesso e ne è conseguita una violazione dei dati. A riportarlo è Discord con un comunicato, sostenendo che la parte non autorizzata ha cercato di estorcere un ricatto finanziario. Si parla quindi di un data breach che coinvolge esclusivamente i servizi di assistenza clienti, quindi gli hacker non hanno avuto l'accesso diretto a Discord. Tuttavia, sono stati raccolti molti dati sensibili. Vediamo tutti i dettagli.