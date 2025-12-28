HKC presenta due monitor da gaming di fascia altissima: 720p a 1080Hz e 2K a 540Hz, un doppio volto competitivo

Ulteriori dettagli sui nuovi monitor da gaming HKC

La modalità QHD a 540Hz è pensata per chi cerca un compromesso tra qualità visiva e fluidità. A questa risoluzione, il monitor offre immagini più definite rispetto al 720p, pur mantenendo una reattività eccezionale che lo rende adatto ai giochi competitivi ma anche a esperienze più immersive. È una configurazione ideale per chi non vuole rinunciare del tutto al dettaglio grafico.

La vera protagonista resta però la modalità HD a 1080Hz. Qui l'obiettivo è uno solo: ridurre al minimo la latenza e garantire la massima fluidità possibile. Questa impostazione è rivolta ai giocatori professionisti e hardcore, per i quali anche una frazione di millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. HKC parla infatti di risposta quasi istantanea e prestazioni pensate per il gioco competitivo di alto livello.