HKC presenta due monitor da gaming di fascia altissima: 720p a 1080Hz e 2K a 540Hz, un doppio volto competitivo

HKC ha attirato l'attenzione del mercato gaming presentando un monitor che segna un nuovo primato tecnologico: il primo display al mondo capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 1080Hz.
Per ottenere questo risultato estremo, il pannello utilizza una risoluzione HD da 720p, affiancata però da una modalità alternativa che consente di salire a 2K (1440p) mantenendo comunque un impressionante refresh rate di 540Hz. Una soluzione pensata per soddisfare esigenze diverse all'interno dello stesso prodotto.
Negli ultimi mesi, i monitor con frequenze superiori ai 1000Hz stanno diventando sempre più diffusi, soprattutto nel settore eSports.
Ulteriori dettagli sui nuovi monitor da gaming HKC
La modalità QHD a 540Hz è pensata per chi cerca un compromesso tra qualità visiva e fluidità. A questa risoluzione, il monitor offre immagini più definite rispetto al 720p, pur mantenendo una reattività eccezionale che lo rende adatto ai giochi competitivi ma anche a esperienze più immersive. È una configurazione ideale per chi non vuole rinunciare del tutto al dettaglio grafico.
La vera protagonista resta però la modalità HD a 1080Hz. Qui l'obiettivo è uno solo: ridurre al minimo la latenza e garantire la massima fluidità possibile. Questa impostazione è rivolta ai giocatori professionisti e hardcore, per i quali anche una frazione di millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. HKC parla infatti di risposta quasi istantanea e prestazioni pensate per il gioco competitivo di alto livello.
Supporti e prezzo dei nuovi monitor HKC
Anche se l'azienda non ha ancora fornito dettagli completi su pannello, luminosità o copertura cromatica, è lecito aspettarsi il supporto alle più recenti interfacce come HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1, necessarie per gestire bandwidth così elevate. Il prezzo non è stato annunciato, ma il posizionamento è chiaramente orientato al segmento eSports.
Oltre a questo monitor da record, HKC ha mostrato anche un nuovo display Mini LED RGB da 27 pollici con risoluzione 4K, refresh rate di 165Hz e luminosità di picco di 1000 nit, capace di arrivare fino a 330Hz in Full HD.