Un gioco del 1993 ora gira un po' meglio sui PC Snapdragon X: indovinate qual è

Qualcomm ha iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per i driver grafici Adreno dedicati ai PC con piattaforma Snapdragon X. La versione 31.0.148.0 introduce una serie di interventi mirati a migliorare prestazioni, compatibilità e stabilità generale del sistema.
Tra gli aspetti più interessanti dell'aggiornamento spicca il lavoro sui videogiochi, con un elenco esteso di titoli ottimizzati.
I giochi ottimizzati con il nuovo aggiornamento
Colpisce in particolare la presenza di Doom e del suo seguito Doom II, due classici storici che continuano a essere un riferimento anche a distanza di decenni. La loro inclusione evidenzia come Qualcomm stia lavorando non solo sui titoli moderni, ma anche su una compatibilità più ampia possibile. Accanto ai due classici della serie id Software, l'aggiornamento interviene su numerosi giochi contemporanei come Baldur's Gate 3, Fortnite e Red Dead Redemption 2, con miglioramenti alla stabilità e alla qualità grafica.
Le ottimizzazioni non riguardano solo la compatibilità, ma anche le prestazioni. Qualcomm segnala interventi specifici per titoli come Genshin Impact e Undisputed, a indicare un lavoro continuo di affinamento lato driver. Oltre al gaming, il driver introduce miglioramenti per alcune applicazioni diffuse, tra cui Figma e i browser Opera e Vivaldi. In questi casi l'obiettivo è ridurre crash e rallentamenti durante l'uso quotidiano.
Non manca un intervento lato hardware, con la risoluzione di un problema che impediva il corretto riconoscimento dei monitor collegati tramite alcune docking station USB. Il fix migliora l'affidabilità delle configurazioni multi-schermo, particolarmente diffuse in ambito professionale.
Aggiornamento driver grafico Qualcomm Adreno v31.0.148.0
Modifiche rispetto alla versione precedente (v31.0.133.2)
- Miglioramenti stabilità/qualità
- Baldur's Gate 3
- Control Ultimate Edition
- DIRT 5
- Doom
- Doom II
- F1 22
- Fortnite
- Generation Zero
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Hogwarts Legacy
- Magic: The Gathering Arena
- Persona 5
- Red Dead Redemption 2
- REMNANT II
- Shadow of the Tomb Raider
- Sunset Overdrive
- Total War: WARHAMMER II
- Valheim
- Miglioramenti alle prestazioni nei giochi:
- FragPunk
- Genshin Impact
- Justice Online
- Undisputed
- Miglioramenti a stabilità e prestazioni delle applicazioni:
- Figma
- Opera
- Vivaldi Browser
- Miglioramenti display:
- Risolto un problema su alcune docking station USB che causava il mancato rilevamento dei monitor collegati