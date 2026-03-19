Un gioco del 1993 ora gira un po' meglio sui PC Snapdragon X: indovinate qual è

Qualcomm ha iniziato la distribuzione di un nuovo aggiornamento per i driver grafici Adreno dedicati ai PC con piattaforma Snapdragon X. La versione 31.0.148.0 introduce una serie di interventi mirati a migliorare prestazioni, compatibilità e stabilità generale del sistema.

I giochi ottimizzati con il nuovo aggiornamento

Colpisce in particolare la presenza di Doom e del suo seguito Doom II, due classici storici che continuano a essere un riferimento anche a distanza di decenni. La loro inclusione evidenzia come Qualcomm stia lavorando non solo sui titoli moderni, ma anche su una compatibilità più ampia possibile. Accanto ai due classici della serie id Software, l'aggiornamento interviene su numerosi giochi contemporanei come Baldur's Gate 3, Fortnite e Red Dead Redemption 2, con miglioramenti alla stabilità e alla qualità grafica.

Infografica dedicata a Snapdragon X

Le ottimizzazioni non riguardano solo la compatibilità, ma anche le prestazioni. Qualcomm segnala interventi specifici per titoli come Genshin Impact e Undisputed, a indicare un lavoro continuo di affinamento lato driver. Oltre al gaming, il driver introduce miglioramenti per alcune applicazioni diffuse, tra cui Figma e i browser Opera e Vivaldi. In questi casi l'obiettivo è ridurre crash e rallentamenti durante l'uso quotidiano.

Non manca un intervento lato hardware, con la risoluzione di un problema che impediva il corretto riconoscimento dei monitor collegati tramite alcune docking station USB. Il fix migliora l'affidabilità delle configurazioni multi-schermo, particolarmente diffuse in ambito professionale.

Aggiornamento driver grafico Qualcomm Adreno v31.0.148.0

Modifiche rispetto alla versione precedente (v31.0.133.2)