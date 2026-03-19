Il seguito di Un film Minecraft ha trovato una nuova attrice, famosa per Spider-Man

Un film Minecraft è stato un enorme successo e nessuno è rimasto stupito nello scoprire che un seguito era in produzione. Purtroppo non sappiamo praticamente nulla della nuova pellicola, ma grazie a un report di Deadline abbiamo modo di scoprire che Kirsten Dunst si è unita al cast.
L'attrice è nota per il ruolo di MJ nei film di Spider-Man di Sam Raimi, ma anche per lungometraggi come Il giardino delle vergini suicide e Melancholia.
Il possibile personaggio di Kirsten Dunst
Al momento non ci sono informazioni riguardo al suo personaggio, ma se dovessimo provare a indovinare affermeremmo che Dunst potrebbe essere stata scelta per il ruolo di Alex, la versione femminile dei personaggi base di Minecraft. Visto che Steve (la versione maschile) è stato interpretato da Jack Black, avrebbe senso mettere una donna adulta nei panni della versione femminile. Precisiamo che non ci sono conferme del fatto che Alex apparirà nella pellicola, sono pure speculazioni.
Ricordiamo che la storia del primo film vede quattro personaggi originali esplorare il mondo di Minecraft, all'interno del quale Steve è rinchiuso da tempo. I personaggi devono sconfiggere vari mostri tipici del videogioco, imparando a creare oggetti e manipolare l'ambiente, come accade nel videogioco.
Un film Minecraft ha ottenuto quasi un miliardo di dollari a livello mondiale, di cui 163 milioni nel primo weekend nei soli USA (un record per un adattamento cinematografico di un videogioco).
Parlando invece del videogioco, ricordiamo che il nuovo Minecraft Live ha una data e un trailer: ecco quando scopriremo le novità.