Il seguito di Un film Minecraft ha trovato una nuova attrice, famosa per Spider-Man

Un film Minecraft è stato un enorme successo e nessuno è rimasto stupito nello scoprire che un seguito era in produzione. Purtroppo non sappiamo praticamente nulla della nuova pellicola, ma grazie a un report di Deadline abbiamo modo di scoprire che Kirsten Dunst si è unita al cast.

L'attrice è nota per il ruolo di MJ nei film di Spider-Man di Sam Raimi, ma anche per lungometraggi come Il giardino delle vergini suicide e Melancholia.