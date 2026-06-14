I primi voti di The Adventures of Elliot arrivano da Famitsu

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sarà disponibile ufficialmente a partire dal 18 giugno ed entro quella data arriveranno probabilmente anche le recensioni occidentali, che a questo punto siamo curiosi di leggere.

Certo, non si tratta forse del risultato strabiliante in cui gli appassionati speravano , visto che ad esempio 007 First Light ha ricevuto pareri migliori con un 10 e tre 9, per un totale di 37/40: un punteggio che sfiora il perfect score e che non era assolutamente scontato su di una testata come Famitsu.

La rivista giapponese Famitsu ha assegnato i primi voti a The Adventures of Elliot: The Millennium Tales , che a quanto pare è stato valutato positivamente: l'RPG prodotto da Square Enix ha portato a casa un 9 e tre 8, per un totale di 33/40.

Gli altri giochi

Sebbene World of Tanks: HEAT abbia subito un bombardamento di recensioni negative, ciò non ha impedito al nuovo titolo firmato Wargaming di ottenere voti decisamente buoni su Famitsu, nella fattispecie tre 8 e un 7 per un totale di 31/40.

È andata anche meglio a Unrailed 2, il nuovo episodio della serie cooperativa a base di costruzioni ferroviarie, che ha ricevuto due 9, un 8 e un 7 per un totale di 33/40; mentre Isekai Villain e Inkonbini: One Store. Many Stories sono stati valutati rispettivamente con un 30/40 e un 29/40.