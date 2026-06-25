The Adventures of Elliot è il gioco più venduto nella classifica giapponese, più di Tomodachi Life

Famitsu ha reso disponibile una nuova classifica dei giochi più venduti in Giappone in formato fisico nell'ultima settimana (15 - 21 giugno 2026).
Tramite questa possiamo vedere che The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è il gioco più venduto, ma non ottiene la prima posizione.
Le classifiche di vendita giapponesi
Ecco la classifica completa delle vendite settimanali in formato fisico (il valore tra parentesi rappresenta le copie totali vendute ad oggi):
- [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno (Nintendo, 04/16/26) - 34,957 (1,382,027)
- [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 06/11/26) - 28,409 (129,385)
- [SW2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix, 06/18/26) - 23,674 (Nuovo)
- [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix, 06/18/26) - 14,843 (Nuovo)
- [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) - 7,073 (1,064,055)
- [SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/03/26) - 6,835 (35,025)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 4,289 (2,974,785)
- [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 3,449 (4,225,771)
- [SW2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo, 05/21/26) - 3,403 (68,205)
- [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) - 3,332 (540,388)
Come potete vedere, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha venduto 38.517 copie, ma divise tra Nintendo Switch 2 e PS5: poiché la classifica separa le varie versioni, il gioco più venduto è tecnicamente Tomodachi Life: Una Vita da Sogno a 34.957 unità.
Ecco invece la lista delle console più vendute:
- Switch 2 - 26,435 (5,940,500)
- PlayStation 5 Digital Edition - 8,024 (1,324,185)
- Switch OLED Model - 2,619 (9,593,258)
- Switch Lite - 2,446 (6,981,943)
- PlayStation 5 Pro - 1,165 (364,374)
- Switch - 402 (20,302,138)
- PlayStation 5 - 260 (5,920,682)
- Xbox Series X - 217 (327,837)
- Xbox Series X Digital Edition - 217 (32,455)
- Xbox Series S - 29 (342,474)
Senza grande stupore, anche questa settimana Nintendo Switch 2 è la console più venduta. Vi lasciamo in chiusura alla nostra recensione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.