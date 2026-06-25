The Adventures of Elliot è il gioco più venduto nella classifica giapponese, più di Tomodachi Life

Tramite questa possiamo vedere che The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è il gioco più venduto, ma non ottiene la prima posizione.

Famitsu ha reso disponibile una nuova classifica dei giochi più venduti in Giappone in formato fisico nell'ultima settimana (15 - 21 giugno 2026).

Le classifiche di vendita giapponesi

Ecco la classifica completa delle vendite settimanali in formato fisico (il valore tra parentesi rappresenta le copie totali vendute ad oggi):

[NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno (Nintendo, 04/16/26) - 34,957 (1,382,027) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 06/11/26) - 28,409 (129,385) [SW2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix, 06/18/26) - 23,674 (Nuovo) [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix, 06/18/26) - 14,843 (Nuovo) [SW2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) - 7,073 (1,064,055) [SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/03/26) - 6,835 (35,025) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 4,289 (2,974,785) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 3,449 (4,225,771) [SW2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo, 05/21/26) - 3,403 (68,205) [SW2] Kirby Air Riders (Nintendo, 11/20/25) - 3,332 (540,388)

Come potete vedere, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha venduto 38.517 copie, ma divise tra Nintendo Switch 2 e PS5: poiché la classifica separa le varie versioni, il gioco più venduto è tecnicamente Tomodachi Life: Una Vita da Sogno a 34.957 unità.

Ecco invece la lista delle console più vendute:

Switch 2 - 26,435 (5,940,500)

PlayStation 5 Digital Edition - 8,024 (1,324,185)

Switch OLED Model - 2,619 (9,593,258)

Switch Lite - 2,446 (6,981,943)

PlayStation 5 Pro - 1,165 (364,374)

Switch - 402 (20,302,138)

PlayStation 5 - 260 (5,920,682)

Xbox Series X - 217 (327,837)

Xbox Series X Digital Edition - 217 (32,455)

Xbox Series S - 29 (342,474)

Senza grande stupore, anche questa settimana Nintendo Switch 2 è la console più venduta. Vi lasciamo in chiusura alla nostra recensione di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.