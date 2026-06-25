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Blasphemous ha raggiunto un grande traguardo di vendite: l'oscuro metroidvania è un successo

Blasphemous continua ad andare bene sul mercato e ha raggiunto un nuovo e impressionante traguardo di vendite, certificando il successo del metroidvania in stile dark fantasy medievale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/06/2026
Il protagonista di Blasphemous
Blasphemous
Blasphemous
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The Game Kitchen ha annunciato il nuovo e impressionante traguardo di vendite raggiunto da Blasphemous, il suo oscuro metroidvania che, evidentemente, è un grande successo avendo superato i 5 milioni di copie vendute.

La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio ufficiale del team di sviluppo, proprio mentre questo è completamente impegnato su Blasphemous 2, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto l'espansione gratuita The Third Sin, all'interno di un supporto alquanto a lungo termine, considerando che il gioco è uscito nel 2023.

"La nostra più profonda gratitudine va a tutti i Penitenti che hanno abbracciato la sofferenza e viaggiato attraverso le terre di Cvstodia", si legge nel messaggio.

Tanti Penitenti in tutto il mondo

Blasphemous è uscito per la prima volta il 10 settembre 2019 su PC ed è poi stato messo a disposizione su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, continuando evidentemente a vendere anche dopo l'uscita successiva di Blasphemous 2 avvenuta nel 2023.

Il messaggio sulle vendite di Blasphemous
Il messaggio sulle vendite di Blasphemous

Sviluppato dal team spagnolo The Game Kitchen, il gioco è stato pubblicato anche su macOS, Linux e Amazon Luna riscuotendo un notevole successo grazie al misto tra struttura metroidvania, scontri in stile soulslike e atmosfere dark fantasy.

Blasphemous 2 e l'immaginario cattolico: dalla Cattedrale di Siviglia agli scheletri decorati dei santi Blasphemous 2 e l’immaginario cattolico: dalla Cattedrale di Siviglia agli scheletri decorati dei santi

I giocatori controllano il Penitente, combattendo contro i nemici ed esplorando ambienti interconnessi nel tentativo di spezzare la maledizione nota come il Miracolo.

Il nuovo dato di vendita segna un'altra importante pietra miliare per il titolo, che ha continuato ad attirare giocatori sin dal suo lancio originale.

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