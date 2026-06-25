Blasphemous ha raggiunto un grande traguardo di vendite: l'oscuro metroidvania è un successo

The Game Kitchen ha annunciato il nuovo e impressionante traguardo di vendite raggiunto da Blasphemous, il suo oscuro metroidvania che, evidentemente, è un grande successo avendo superato i 5 milioni di copie vendute.

La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio ufficiale del team di sviluppo, proprio mentre questo è completamente impegnato su Blasphemous 2, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto l'espansione gratuita The Third Sin, all'interno di un supporto alquanto a lungo termine, considerando che il gioco è uscito nel 2023.

"La nostra più profonda gratitudine va a tutti i Penitenti che hanno abbracciato la sofferenza e viaggiato attraverso le terre di Cvstodia", si legge nel messaggio.