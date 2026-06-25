The One Piece ha un teaser trailer italiano, pubblicato da Netflix

Il remake di One Piece su Netflix ha un mese di uscita: svelati numero e durata degli episodi della Stagione 1

Come detto, The One Piece risulterà sostanzialmente più asciutto e veloce nell'esporre gli eventi del manga rispetto all' anime che viene trasmesso dal 1999 e ha ormai superato i mille episodi , provando dunque anche a creare un punto di partenza ideale per chi vuole avvicinarsi a quest'opera.

Realizzata da WIT Studio, la serie è caratterizzata da uno stile che anche in questo caso cerca di riprodurre il tratto di Oda ma con una maggiore attenzione ai dettagli e alla qualità, sfruttando anche le più moderne tecnologie di animazione per consegnare agli appassionati uno spettacolo all'altezza delle aspettative.

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di The One Piece , la nuova serie animata che si pone come un remake rispetto all'anime originale e punta a raccontare le storie dell'opera di Eiichiro Oda in maniera più attinente al manga, specie in termini di ritmo.

Un nuovo inizio

Annunciato alla fine del 2023, The One Piece rientra nell'ambito di una serie di prodotti pensati per ampliare ulteriormente il già enorme bacino d'utenza della serie, che fra manga e anime è riuscita a diventare un vero e proprio fenomeno di costume, specie in Giappone.

La lunghezza della riduzione animata originale è tuttavia nel tempo diventata un ostacolo insormontabile per chi nutriva la curiosità di conoscere le storie e i personaggi creati da Eiichiro Oda, e così questo rifacimento - così come la trasposizione live action - si pone l'obiettivo di offrire una soluzione ideale per i nuovi fan.