Sonic Frontiers: Definitive Edition non consente l'upgrade dalla versione standard, conferma Sega

È arrivata la conferma da parte di Sega sul fatto che Sonic Frontiers: Definitive Edition , la nuova edizione arrivata all'improvviso in questi giorni su Nintendo Switch 2 , non consente alcun percorso di upgrade dalla versione standard , ma consente il trasferimento dei salvataggi.

Almeno i salvataggi si possono trasferire

"Dalla versione Nintendo Switch non può essere effettuato l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2", si legge nella comunicazione di Sega, che tuttavia consente almeno di trasferire i salvataggi da una versione all'altra.

Se non altro, è possibile dunque trasferire salvataggi e progressi dalla versione Nintendo Switch 1 alla Definitive Edition su Nintendo Switch 2, se proprio avete intenzione di acquistare il gioco praticamente due volte.

Anche nel caso decidiate comunque di procedere con questa operazione, dovete tenere però presente che diversi DLC non potranno essere comunque utilizzati, ovvero:

Inugami Korone Collaboration DLC - Inugami Korone Sound Effects

Inugami Korone Collaboration DLC - Koronesky

Inugami Korone Collaboration DLC - Gloves & Shoes

Sonic Emote (Koco) DLC

Insomma, non proprio una soluzione ideale, ma tant'è. Nel frattempo, ricordiamo che Sonic Frontiers: Definitive Edition è disponibile su Nintendo Switch 2 da questa settimana.