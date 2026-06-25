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Sonic Frontiers: Definitive Edition non consente l'upgrade dalla versione standard, conferma Sega

Sega ha confermato che non è possibile effettuare l'upgrade a Sonic Frontiers: Definitive Edition dalla versione per Nintendo Switch, ma si possono trasferire i salvataggi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/06/2026
La copertina di Sonic Frontiers
Sonic Frontiers
Sonic Frontiers
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È arrivata la conferma da parte di Sega sul fatto che Sonic Frontiers: Definitive Edition, la nuova edizione arrivata all'improvviso in questi giorni su Nintendo Switch 2, non consente alcun percorso di upgrade dalla versione standard, ma consente il trasferimento dei salvataggi.

Si tratta di una decisione un po' in controtendenza, considerando che anche il recente Sonic Racing: CrossWorlds consente di passare dalla versione Switch 1 a quella per Nintendo Switch 2 attraverso un percorso di upgrade scontato, ma non proprio inedita, visto che accade con una certa frequenza.

Dunque, se si vuole accedere alla versione Nintendo Switch 2 di Sonic Frontiers: Definitive Edition, peraltro l'unica edizione del gioco specifica sulla nuova console Nintendo, si deve pagare il prezzo intero.

Almeno i salvataggi si possono trasferire

"Dalla versione Nintendo Switch non può essere effettuato l'upgrade alla versione Nintendo Switch 2", si legge nella comunicazione di Sega, che tuttavia consente almeno di trasferire i salvataggi da una versione all'altra.

Se non altro, è possibile dunque trasferire salvataggi e progressi dalla versione Nintendo Switch 1 alla Definitive Edition su Nintendo Switch 2, se proprio avete intenzione di acquistare il gioco praticamente due volte.

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Anche nel caso decidiate comunque di procedere con questa operazione, dovete tenere però presente che diversi DLC non potranno essere comunque utilizzati, ovvero:

  • Inugami Korone Collaboration DLC - Inugami Korone Sound Effects
  • Inugami Korone Collaboration DLC - Koronesky
  • Inugami Korone Collaboration DLC - Gloves & Shoes
  • Sonic Emote (Koco) DLC

Insomma, non proprio una soluzione ideale, ma tant'è. Nel frattempo, ricordiamo che Sonic Frontiers: Definitive Edition è disponibile su Nintendo Switch 2 da questa settimana.

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