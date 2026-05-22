La data di uscita di Sonic Frontiers: Definitive Edition per Switch 2 è stata svelata in anticipo?

Il noto insider videoludico billbil-kun è tornato alla carica e, tramite le pagine di dealabs, ha condiviso la sua ultima soffiata dedicata a Sonic Frontiers: Definitive Edition , la vociferata conversione per Nintendo Switch 2 dell'avventura platform del 2022.

Prezzo più basso e possibile taglio permanente del gioco base

Sempre stando a billbil-kun, al momento è possibile confermare l'arrivo della Definitive Edition su Nintendo Switch 2, mentre resta da verificare l'eventuale pubblicazione su altre piattaforme. Le sue fonti indicano inoltre un prezzo di 49,99 dollari per la versione fisica negli Stati Uniti. Non ci sono ancora dettagli per l'Europa, ma è probabile una conversione 1:1.

L'insider sottolinea che, se confermato, il prezzo sarebbe inferiore di 10 dollari/euro rispetto alla versione Switch 1 di Sonic Frontiers. Questo potrebbe suggerire un taglio permanente del prezzo del gioco base a 39,99 dollari/euro su tutte le piattaforme, in linea con quanto già avvenuto il 7 maggio per la versione PC su Steam.

Per scoprire se billbil-kun avrà fatto ancora una volta centro, non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Sega. L'attesa, però, potrebbe non essere lunga: il giornalista Jeff Grubb ha recentemente suggerito che il prossimo Nintendo Direct potrebbe tenersi verso la fine di giugno. Un palcoscenico ideale per annunciare il debutto di Sonic Frontiers su Switch 2 e, magari, altri titoli molto chiacchierati come Devil May Cry 5, recentemente apparso in versione Switch 2 in un negozio online svizzero con tanto di data di uscita.