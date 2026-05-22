Spunta una possibile data di uscita per Devil May Cry 5 su Nintendo Switch 2

Dante, Nero e V presto potrebbero sbarcare sulla console portatile della grande N: Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition per Nintendo Switch 2 è comparso nel listino di un rivenditore svizzero, alimentando nuovamente le indiscrezioni.
La pagina del negozio non solo sembrerebbe confermare l'esistenza del gioco, già suggerita settimane fa dalla classificazione della rating board di Taiwan, ma potrebbe aver rivelato in anticipo anche data di uscita e prezzo. Secondo il rivenditore, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition debutterebbe venerdì 28 agosto al costo di 39,99 CHF, cifra che con ogni probabilità verrebbe convertita 1:1 in euro qualora il prezzo fosse confermato per il mercato europeo.
Annuncio durante il prossimo Nintendo Direct?
Come sempre in questi casi, è bene mantenere un certo scetticismo: le pagine dei retailer possono essere create con informazioni provvisorie, in attesa di dettagli ufficiali da parte di Capcom o Nintendo.
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition for Switch 2
by u/Fendera in DevilMayCry
Forse, comunque, non servirà attendere troppo per avere conferme. Le ultime indiscrezioni indicano che il prossimo Nintendo Direct sarebbe previsto tra poche settimane, e rappresenterebbe una vetrina ideale per annunciare la versione Switch 2 di Devil May Cry 5. Un tempismo perfetto anche per sfruttare l'attenzione generata dalla seconda stagione della serie animata su Netflix, che ha riportato il franchise sotto i riflettori.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.