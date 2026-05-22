Spunta una possibile data di uscita per Devil May Cry 5 su Nintendo Switch 2

La pagina del negozio non solo sembrerebbe confermare l'esistenza del gioco, già suggerita settimane fa dalla classificazione della rating board di Taiwan , ma potrebbe aver rivelato in anticipo anche data di uscita e prezzo. Secondo il rivenditore, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition debutterebbe venerdì 28 agosto al costo di 39,99 CHF, cifra che con ogni probabilità verrebbe convertita 1:1 in euro qualora il prezzo fosse confermato per il mercato europeo.

Dante, Nero e V presto potrebbero sbarcare sulla console portatile della grande N: Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition per Nintendo Switch 2 è comparso nel listino di un rivenditore svizzero, alimentando nuovamente le indiscrezioni.

Annuncio durante il prossimo Nintendo Direct?

Come sempre in questi casi, è bene mantenere un certo scetticismo: le pagine dei retailer possono essere create con informazioni provvisorie, in attesa di dettagli ufficiali da parte di Capcom o Nintendo.

Forse, comunque, non servirà attendere troppo per avere conferme. Le ultime indiscrezioni indicano che il prossimo Nintendo Direct sarebbe previsto tra poche settimane, e rappresenterebbe una vetrina ideale per annunciare la versione Switch 2 di Devil May Cry 5. Un tempismo perfetto anche per sfruttare l'attenzione generata dalla seconda stagione della serie animata su Netflix, che ha riportato il franchise sotto i riflettori.