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Spunta una possibile data di uscita per Devil May Cry 5 su Nintendo Switch 2

Un rivenditore svizzero potrebbe aver svelato in anticipo l'arrivo di Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition su Nintendo Switch 2, con tanto di possibile data di uscita e prezzo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/05/2026
Dante, Nero e V in un artwork di Devil May Cry 5
Devil May Cry 5
Devil May Cry 5
News Video Immagini

Dante, Nero e V presto potrebbero sbarcare sulla console portatile della grande N: Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition per Nintendo Switch 2 è comparso nel listino di un rivenditore svizzero, alimentando nuovamente le indiscrezioni.

La pagina del negozio non solo sembrerebbe confermare l'esistenza del gioco, già suggerita settimane fa dalla classificazione della rating board di Taiwan, ma potrebbe aver rivelato in anticipo anche data di uscita e prezzo. Secondo il rivenditore, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition debutterebbe venerdì 28 agosto al costo di 39,99 CHF, cifra che con ogni probabilità verrebbe convertita 1:1 in euro qualora il prezzo fosse confermato per il mercato europeo.

Annuncio durante il prossimo Nintendo Direct?

Come sempre in questi casi, è bene mantenere un certo scetticismo: le pagine dei retailer possono essere create con informazioni provvisorie, in attesa di dettagli ufficiali da parte di Capcom o Nintendo.

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition for Switch 2
by u/Fendera in DevilMayCry
Dragon Quest 11 S per Nintendo Switch 2 classificato a Taiwan, annuncio per il 40° anniversario della serie? Dragon Quest 11 S per Nintendo Switch 2 classificato a Taiwan, annuncio per il 40° anniversario della serie?

Forse, comunque, non servirà attendere troppo per avere conferme. Le ultime indiscrezioni indicano che il prossimo Nintendo Direct sarebbe previsto tra poche settimane, e rappresenterebbe una vetrina ideale per annunciare la versione Switch 2 di Devil May Cry 5. Un tempismo perfetto anche per sfruttare l'attenzione generata dalla seconda stagione della serie animata su Netflix, che ha riportato il franchise sotto i riflettori.

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