The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered riceve un nuovo sistema di combattimento da una mod

Si tratta di una modifica elaborata da Kramer7046 e intitolata semplicemente " Ultimate Combat ", scaricabile da NexusMods a questo indirizzo e tutta incentrata su un miglioramento generale del sistema di combattimento originale con l'aggiunta di diversi elementi che lo rendono molto più dinamico .

Nuove abilità e possibilità di combattimento

Nel caso abbiate voglia di provare una svecchiata generale agli scontri del gioco, potete dunque testare questa interessante mod Ultimate Combat, che trasforma la versione rimasterizzata in una versione ancora più aggiornata dell'originale.

Vengono sostanzialmente aggiunte diverse mosse e abilità, con nuovi movimenti che puntano a rendere più mobile e dinamico il combattimento rispetto a quello un po' statico originale.

Tra le maggiori aggiunti troviamo "perfect block" e "perfect dodge", ovvero delle meccaniche che consentono blocchi e schivate più efficaci, ma anche la possibilità di cancellare l'attacco, doppi e tripli salti acrobatici e altro.

Spettacolare anche l'introduzione dello slow motion nell'uso di alcune mosse, in particolare per quanto riguarda i colpi di grazia, aumentando così la spettacolarità generale del combattimento.

Viene inoltre introdotto un sistema di lock che blocca la visuale sull'avversario, oltre alla possibilità di indirizzare gli attacchi su parti specifiche del corpo del nemico.

Tra le altre mod interessanti per The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered abbiamo visto quella del multiplayer e quella che introduce le pistole nel gioco.