The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition per PS5 è in sconto su Amazon

Se sei un appassionato o non hai ancora recuperato il gioco, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition per PS5 è su Amazon a 41,89 € rispetto al prezzo consigliato di 44,99 €, permettendoti di risparmiare il 7%. Specifichiamo per correttezza che il prezzo è leggermente salito rispetto agli ultimi giorni . Se sei interessato ugualmente, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Scopri la versione rinnovata di Cyrodiil

Si tratta della versione modernizzata del gioco risalente al 2006, con meccaniche di gioco migliorate e una veste grafica rinnovata per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Esplorerai ancora una volta il vasto territorio di Cyrodiil ed è un titolo da non perdere, se ami i giochi di ruolo. La Deluxe Edition include diversi contenuti, tra cui armature, armi, artbook in versione digitale e colonna sonora, oltre ad altri contenuti scaricabili aggiuntivi.

I contenuti dell'edizione Deluxe

Nel complesso, il rinnovamento estetico è super dettagliato e straordinario, con centinaia di ore di contenuti migliorati e ancora più godibili. Le ambientazioni e la colonna sonora sono ancora spettacolari e, indubbiamente, per gli appassionati è un vero e proprio tuffo nella nostalgia. Tuttavia, il contrasto tra la nuova estetica e le vecchie meccaniche potrebbe risultare un po' strano. Se vuoi saperne di più, ecco la nostra recensione.