Esplora Cyrodiil: The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered Deluxe è in sconto su Amazon

Se sei alla ricerca di giochi GDR o sei un appassionato del titolo risalente al 2006, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered Deluxe per PS5 è su Amazon a 38 € rispetto al prezzo consigliato di 44,99 €, permettendoti di risparmiare il 16%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.
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Un'avventura ancora più immersiva
Come anticipato, si tratta della versione modernizzata del gioco risalente al 2006, uno dei pilastri dei giochi GDR. Stavolta troverai meccaniche di gioco migliorate e una veste grafica rinnovata per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Tornerai ancora una volta nel vasto territorio di Cyrodiil, tra centinaia di ore di contenuti ancora più coinvolgenti. L'edizione Deluxe offre diversi contenuti, tra cui armature, armi, artbook in versione digitale e colonna sonora, oltre ad altri contenuti scaricabili aggiuntivi.
Nel complesso, è un gioco che dovresti decisamente recuperare, con ambientazioni spettacolari e una colonna sonora incredibilmente immersiva. Tuttavia, il contrasto tra la nuova estetica e le vecchie meccaniche potrebbe risultare un po' strano. Se vuoi saperne di più, ecco la nostra recensione.
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