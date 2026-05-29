La Commissione europea multa Temu con 200 milioni di euro per la vendita di prodotti illegali nel mercato europeo

Secondo quanto dichiarato dalla Commissione, Temu non sarebbe riuscita a identificare, analizzare e valutare in modo diligente i rischi sistemici derivanti dalla presenza di prodotti illegali sulla propria piattaforma , esponendo i consumatori europei a potenziali danni.

La Commissione europea ha inoltre puntato l'attenzione sugli algoritmi di raccomandazione della piattaforma e sui programmi di affiliazione con influencer , accusati di amplificare la visibilità dei prodotti non conformi

Tra gli elementi raccolti durante l'indagine figurano anche test effettuati attraverso operazioni di mystery shopping. I risultati avrebbero evidenziato problemi significativi di sicurezza . Una parte consistente dei caricabatterie selezionati non avrebbe superato i controlli di sicurezza di base, mentre diversi giocattoli per bambini avrebbero mostrato rischi medio-alti per la salute e la sicurezza.

Le analisi delle autorità e la conseguente multa a Temu

Le autorità hanno esaminato soprattutto le attività di Temu relative al 2024, ma hanno preso in considerazione anche le valutazioni di rischio effettuate nel 2025. Secondo Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, le valutazioni dei rischi della piattaforma sarebbero state incomplete, poco specifiche e non supportate da prove sufficientemente solide.

Temu avrà tempo fino al 28 agosto 2026 per presentare alla Commissione un piano d'azione dettagliato volto a correggere le violazioni contestate. Che cosa ne pensate di questa notizia? Avete mai ordinato qualche prodotto su Temu? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti.