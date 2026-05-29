YouTube Premium introduce nuove modalità audio e funzioni dedicate ai podcast

Ascoltare i podcast su YouTube potrebbe presto diventare ancora più semplice e immediato, grazie a nuove funzionalità pensate per migliorare l'esperienza audio anche mentre si è in movimento. A partire da oggi, infatti, gli abbonati al piano Premium possono usufruire di funzioni pensate per rendere l'esperienza ancora più fruibile . Si parte dalla modalità "on-the-go", progettata per l'ascolto in movimento, fino alla funzione di velocità automatica , che adatta la riproduzione ai momenti più o meno densi del contenuto.

Come funziona la modalità in movimento

Partiamo dalla prima novità, chiamata "on-the-go mode". In poche parole, YouTube diventa un lettore audio con pulsanti più semplici e grandi, una timeline con i capitoli e un'immagine fissa che sostituisce il video. Si tratta di una novità pensata per gli utenti che si spostano durante la riproduzione.

La nuova modalità

Questa modalità si attiva dalle impostazioni del video, ma la piattaforma è in grado di rilevare quando l'utente è in movimento e, in tal caso, può suggerire l'attivazione tramite un messaggio pop-up. In questo modo l'esperienza viene resa più fluida e intuitiva, permettendo di ascoltare i contenuti in modo pratico anche mentre si svolgono altre attività.