Acer al Computex 2026 annuncia il dispositivo portatile da gaming Predator Atlas 8 e nuovi laptop

In occasione del Computex 2026, Acer ha già presentato tre prodotti esclusivi, ovvero il dispositivo portatile con il nuovo processore Intel Arc G3 Extreme e due laptop per esigenze diverse.

Acer anticipa il Computex, che si terrà ufficialmente tra il 2 e il 5 giugno, con tre nuovi annunci. Il più interessante è senz'altro il nuovo dispositivo handheld, chiamato Predator Atlas 8, alimentato dal nuovissimo processore Intel Arc G3 Extreme per soddisfare i giocatori più esigenti. Inoltre, sono stati annunciati due nuovi laptop con processori Snapdragon, ovvero lo Swift Spin 14 AI e Acer Aspire Go 15. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Caratteristiche del dispositivo handheld Predator Atlas 8 Partiamo dal dispositivo da gaming portatile. Alimentato dal nuovo processore Intel Arc G3 Extreme, offre prestazioni ed efficienza energetica combinate con l'esperienza completa di Windows 11 e Xbox Game Pass. Il punto focale di questo prodotto è sicuramente il processore Intel Arc G-Series, con una nuova generazione di grafica ad alte prestazioni che si declina in gameplay fluidi anche nei contesti più competitivi. La grafica Intel Arc B390, invece, offre supporto a ray tracing e offre immagini ricche e nitide, mentre la tecnologia Intel XeSS 3 usa l'upscaling basato sull'IA per mantenere frame rate elevati. Il dispositivo presenta uno schermo touchscreen WUXGA da 8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 500 nit, con supporto VRR e rapporto d'aspetto 16:10. Ciò si traduce in una grafica vivida e un campo visivo verticale più ampio. Per quanto concerne l'autonomia, il dispositivo ha una batteria fino a 80 Wh abbinata a Intel Endurance Gaming, per bilanciare frame rate e consumo energetico. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola contribuisce a un controllo ottimale, grazie alla ventola Predator AeroBlade con 89 pale e uno spessore di 0,1 mm, con un conseguente aumento fino al 10% del flusso d'aria. Il prodotto dovrebbe fare il suo debutto a ottobre 2026. Vi aggiorneremo con i prezzi ufficiali. Di seguito trovate tutte le specifiche tecniche, in modo da avere una panoramica completa: Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Processori : Intel Arc G3 Extreme/ Intel Arc G3

: Intel Arc G3 Extreme/ Intel Arc G3 Grafica : Intel Arc B390/Intel Arc B370

: Intel Arc B390/Intel Arc B370 Display : WUXGA da 8 pollici (1920 x 1200), rapporto d'aspetto 16:10, livello IPS, sRGB: 100%, Adobe:77,68%, Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, multi-touch a 10 punti, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità 500 Nit, supporta VRR (frequenza di aggiornamento variabile)

: WUXGA da 8 pollici (1920 x 1200), rapporto d'aspetto 16:10, livello IPS, sRGB: 100%, Adobe:77,68%, Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, multi-touch a 10 punti, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità 500 Nit, supporta VRR (frequenza di aggiornamento variabile) Memoria : fino a 24 GB LPDDR5x (7467MT/s)

: fino a 24 GB LPDDR5x (7467MT/s) Storage : fino a 1 TB tramite uno slot SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 (2280)

: fino a 1 TB tramite uno slot SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 (2280) Raffreddamento : due ventole (una Predator AeroBlade in metallo e una in plastica), Vortex Flow

: due ventole (una Predator AeroBlade in metallo e una in plastica), Vortex Flow Porte I/O : due Thunderbolt 4, lettore di micro SD UHS-II, fino a SD 4.0 (supporto SD, SDXC, SDHC, SDUC), jack audio 3,5 mm (combo)

: due Thunderbolt 4, lettore di micro SD UHS-II, fino a SD 4.0 (supporto SD, SDXC, SDHC, SDUC), jack audio 3,5 mm (combo) Controllo e Input : pulsanti A, B X Y, D-PAD, joystick analogici a LIDA/DR a grandezza naturale (film carbonio), tasto widget della barra giochi Xbox, pulsante PredatorSense, bumper sinistro/destro, tasto Visualizza, tasto menu, pulsante accensione con sensore impronta digitale, tasto volume (+/-), grilletti analogici a effetto Hall L2/R2, pulsanti macro a sinistra destra e destra, interruttori a grilletto regolabili a sinistra e a destra

: pulsanti A, B X Y, D-PAD, joystick analogici a LIDA/DR a grandezza naturale (film carbonio), tasto widget della barra giochi Xbox, pulsante PredatorSense, bumper sinistro/destro, tasto Visualizza, tasto menu, pulsante accensione con sensore impronta digitale, tasto volume (+/-), grilletti analogici a effetto Hall L2/R2, pulsanti macro a sinistra destra e destra, interruttori a grilletto regolabili a sinistra e a destra Audio : due altoparlanti da 2 W, Realtek ALC712, due microfoni integrati, DTS:X Ultra e Hi-Res Audio, Acer PurifiedVoice

: due altoparlanti da 2 W, Realtek ALC712, due microfoni integrati, DTS:X Ultra e Hi-Res Audio, Acer PurifiedVoice Batteria : fino a 80 Wh, 4S1P, 4-celle Li-ion

: fino a 80 Wh, 4S1P, 4-celle Li-ion Alimentazione : Opzione 1 supporto da parete: Adattatore AC, cavo di alimentazione Type-C da 65W/ Opzione 2 Brick: Adattatore AC, 65W

: Opzione 1 supporto da parete: Adattatore AC, cavo di alimentazione Type-C da 65W/ Opzione 2 Brick: Adattatore AC, 65W Wi-Fi e connettività : Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s, Bluetooth 5.4

: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s, Bluetooth 5.4 Software : PredatorSense, XBOX Game Pass Premium(2 mesi), PC Game Pass (3 mesi)

: PredatorSense, XBOX Game Pass Premium(2 mesi), PC Game Pass (3 mesi) Dimensioni : 299 x 127,4 x 28,5/58,37 mm

: 299 x 127,4 x 28,5/58,37 mm Peso: meno di 810 g con batteria da 80 Wh/ Meno di 770 g con batteria da 60 Wh

Acer Swift Spin 14 AI Passiamo ai nuovi laptop. Lo Swift Spin 14 AI introduce il design convertibile della linea Swift, ultrasottile e in grado di garantire la massima versatilità in ogni contesto. Il dispositivo utilizza un processore Snapdragon X2 Elite o Snapdragon X2 Plus con un NPU con 80 TOPS, una scelta pensata per chi punta alle prestazioni e a un'elaborazione IA agente e multimodale veloce. Si tratta di un prodotto perfetto per il lavoro; supporta fino a tre monitor 4K esterni e garantisce fino a 23 ore di riproduzione video (16,5 ore di navigazione web). Inoltre, è disponibile in configurazioni con fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 1 TB di storage SSD. Troviamo anche una GPU Adreno integrata con supporto DirectX 12.2 per attività come il ray tracing con accelerazione hardware. Non mancano esperienze IA esclusive dei Copilot+ PC per produttività e creatività. Il laptop sarà disponibile a partire da ottobre 2026. Vi aggiorneremo con i prezzi ufficiali. Di seguito le specifiche tecniche: Sistema operativo : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Processore : Snapdragon X2 Elite (12-core) con Qualcomm Hexagon NPU (80 al massimo)/ Snapdragon X2 Plus con Qualcomm Hexagon

: Snapdragon X2 Elite (12-core) con Qualcomm Hexagon NPU (80 al massimo)/ Snapdragon X2 Plus con Qualcomm Hexagon Grafica : GPU Qualcomm Adreno

: GPU Qualcomm Adreno Display : 14" 16:10 WUXGA 1920 x 1200 IPS; display multi-touch 120 Hz sRGB 100% 300 nit; Supporto stilo Wacom AES 2.0, scomparto integrato per stilo, rapporto di contrasto 1200:1

: 14" 16:10 WUXGA 1920 x 1200 IPS; display multi-touch 120 Hz sRGB 100% 300 nit; Supporto stilo Wacom AES 2.0, scomparto integrato per stilo, rapporto di contrasto 1200:1 Memoria : fino a 32 GB LPDDR5X

: fino a 32 GB LPDDR5X Storage : fino a 1 TB PCIe Gen 4SSD

: fino a 1 TB PCIe Gen 4SSD Fotocamera : 5MP IR con soluzione Acer TNR, otturatore privacy

: 5MP IR con soluzione Acer TNR, otturatore privacy Audio : DTSX: Ultra con suono Snapdragon™; Doppi altoparlanti, tre microfoni

: DTSX: Ultra con suono Snapdragon™; Doppi altoparlanti, tre microfoni Porte : due porte USB-C (compatibili con USB4, DisplayPort USB Charging 5 V, 3 A) due porte USB3.2 Type-A, HDMI2.1, jack audio

: due porte USB-C (compatibili con USB4, DisplayPort USB Charging 5 V, 3 A) due porte USB3.2 Type-A, HDMI2.1, jack audio Batteria : batteria da 65 Wh: Fino a 23 ore di autonomia (in base ai risultati dei test di riproduzione video)/ Fino a 16,5 ore in uno scenario di navigazione web/ Adattatore PD da 100 W per ricarica rapida

: batteria da 65 Wh: Fino a 23 ore di autonomia (in base ai risultati dei test di riproduzione video)/ Fino a 16,5 ore in uno scenario di navigazione web/ Adattatore PD da 100 W per ricarica rapida Networking : Wi-Fi 7, Bluetooth6.0

: Wi-Fi 7, Bluetooth6.0 Dimensioni/Peso : 313,8 (L) x 230,2 (D) x 15,9-16,5 (H) mm (12,35 (W) x 9,07 (D) 0,63-0,65 (H) pollici)1,34 kg

: 313,8 (L) x 230,2 (D) x 15,9-16,5 (H) mm (12,35 (W) x 9,07 (D) 0,63-0,65 (H) pollici)1,34 kg Materiali e colore del telaio : Telaio in alluminio in blu cobalto

: Telaio in alluminio in blu cobalto Caratteristiche: Copilot+ PC, Acer User Sensing, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice, certificazione MIL-STD-810H

Acer Aspire Go 15 Passiamo a un laptop definito più accessibile, con fino a 8 GB di memoria e 512 GB di archiviazione. La batteria offre un'autonomia di un'intera giornata, mentre il display da 15,6 pollici 16:9 garantisce immagini nitide. Acer Aspire Go 15 Anche in questo caso troviamo un processore Snapdragon C, con una grafica Qualcomm Adreno. La disponibilità verrà comunicata successivamente. Nel frattempo, ecco le specifiche tecniche: Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: Snapdragon C

Grafica: GPU Qualcomm Adreno

Display: Full HD 15,6 pollici (1920x1080), rapporto d'aspetto 16:9

Memoria: fino a 8 GB di memoria

Storage: fino a 512 GB di spazio

Fotocamera: Webcam FHD 1080p

Audio: altoparlanti doppi

Porte: due USB Type-C, USB Type-A, HDMI 1.4, Jack Audio a piena funzione

Batteria: batteria da 53 Wh

Networking: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 o superiore

Caratteristiche: Copilot key, AcerSense, Acer My Key Nei prossimi giorni scopriremo sicuramente ulteriori dettagli, quindi vi aggiorneremo. Intanto, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto!