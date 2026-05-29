Acer al Computex 2026 annuncia il dispositivo portatile da gaming Predator Atlas 8 e nuovi laptop

Acer anticipa il Computex, che si terrà ufficialmente tra il 2 e il 5 giugno, con tre nuovi annunci. Il più interessante è senz'altro il nuovo dispositivo handheld, chiamato Predator Atlas 8, alimentato dal nuovissimo processore Intel Arc G3 Extreme per soddisfare i giocatori più esigenti. Inoltre, sono stati annunciati due nuovi laptop con processori Snapdragon, ovvero lo Swift Spin 14 AI e Acer Aspire Go 15. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Caratteristiche del dispositivo handheld Predator Atlas 8
Partiamo dal dispositivo da gaming portatile. Alimentato dal nuovo processore Intel Arc G3 Extreme, offre prestazioni ed efficienza energetica combinate con l'esperienza completa di Windows 11 e Xbox Game Pass. Il punto focale di questo prodotto è sicuramente il processore Intel Arc G-Series, con una nuova generazione di grafica ad alte prestazioni che si declina in gameplay fluidi anche nei contesti più competitivi. La grafica Intel Arc B390, invece, offre supporto a ray tracing e offre immagini ricche e nitide, mentre la tecnologia Intel XeSS 3 usa l'upscaling basato sull'IA per mantenere frame rate elevati.
Il dispositivo presenta uno schermo touchscreen WUXGA da 8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 500 nit, con supporto VRR e rapporto d'aspetto 16:10. Ciò si traduce in una grafica vivida e un campo visivo verticale più ampio. Per quanto concerne l'autonomia, il dispositivo ha una batteria fino a 80 Wh abbinata a Intel Endurance Gaming, per bilanciare frame rate e consumo energetico.
Il sistema di raffreddamento a doppia ventola contribuisce a un controllo ottimale, grazie alla ventola Predator AeroBlade con 89 pale e uno spessore di 0,1 mm, con un conseguente aumento fino al 10% del flusso d'aria. Il prodotto dovrebbe fare il suo debutto a ottobre 2026. Vi aggiorneremo con i prezzi ufficiali.
Di seguito trovate tutte le specifiche tecniche, in modo da avere una panoramica completa:
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Processori: Intel Arc G3 Extreme/ Intel Arc G3
- Grafica: Intel Arc B390/Intel Arc B370
- Display: WUXGA da 8 pollici (1920 x 1200), rapporto d'aspetto 16:10, livello IPS, sRGB: 100%, Adobe:77,68%, Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass DXC, multi-touch a 10 punti, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità 500 Nit, supporta VRR (frequenza di aggiornamento variabile)
- Memoria: fino a 24 GB LPDDR5x (7467MT/s)
- Storage: fino a 1 TB tramite uno slot SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 (2280)
- Raffreddamento: due ventole (una Predator AeroBlade in metallo e una in plastica), Vortex Flow
- Porte I/O: due Thunderbolt 4, lettore di micro SD UHS-II, fino a SD 4.0 (supporto SD, SDXC, SDHC, SDUC), jack audio 3,5 mm (combo)
- Controllo e Input: pulsanti A, B X Y, D-PAD, joystick analogici a LIDA/DR a grandezza naturale (film carbonio), tasto widget della barra giochi Xbox, pulsante PredatorSense, bumper sinistro/destro, tasto Visualizza, tasto menu, pulsante accensione con sensore impronta digitale, tasto volume (+/-), grilletti analogici a effetto Hall L2/R2, pulsanti macro a sinistra destra e destra, interruttori a grilletto regolabili a sinistra e a destra
- Audio: due altoparlanti da 2 W, Realtek ALC712, due microfoni integrati, DTS:X Ultra e Hi-Res Audio, Acer PurifiedVoice
- Batteria: fino a 80 Wh, 4S1P, 4-celle Li-ion
- Alimentazione: Opzione 1 supporto da parete: Adattatore AC, cavo di alimentazione Type-C da 65W/ Opzione 2 Brick: Adattatore AC, 65W
- Wi-Fi e connettività: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s, Bluetooth 5.4
- Software: PredatorSense, XBOX Game Pass Premium(2 mesi), PC Game Pass (3 mesi)
- Dimensioni: 299 x 127,4 x 28,5/58,37 mm
- Peso: meno di 810 g con batteria da 80 Wh/ Meno di 770 g con batteria da 60 Wh
Acer Swift Spin 14 AI
Passiamo ai nuovi laptop. Lo Swift Spin 14 AI introduce il design convertibile della linea Swift, ultrasottile e in grado di garantire la massima versatilità in ogni contesto. Il dispositivo utilizza un processore Snapdragon X2 Elite o Snapdragon X2 Plus con un NPU con 80 TOPS, una scelta pensata per chi punta alle prestazioni e a un'elaborazione IA agente e multimodale veloce. Si tratta di un prodotto perfetto per il lavoro; supporta fino a tre monitor 4K esterni e garantisce fino a 23 ore di riproduzione video (16,5 ore di navigazione web).
Inoltre, è disponibile in configurazioni con fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 1 TB di storage SSD. Troviamo anche una GPU Adreno integrata con supporto DirectX 12.2 per attività come il ray tracing con accelerazione hardware. Non mancano esperienze IA esclusive dei Copilot+ PC per produttività e creatività. Il laptop sarà disponibile a partire da ottobre 2026. Vi aggiorneremo con i prezzi ufficiali.
Di seguito le specifiche tecniche:
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Processore: Snapdragon X2 Elite (12-core) con Qualcomm Hexagon NPU (80 al massimo)/ Snapdragon X2 Plus con Qualcomm Hexagon
- Grafica: GPU Qualcomm Adreno
- Display: 14" 16:10 WUXGA 1920 x 1200 IPS; display multi-touch 120 Hz sRGB 100% 300 nit; Supporto stilo Wacom AES 2.0, scomparto integrato per stilo, rapporto di contrasto 1200:1
- Memoria: fino a 32 GB LPDDR5X
- Storage: fino a 1 TB PCIe Gen 4SSD
- Fotocamera: 5MP IR con soluzione Acer TNR, otturatore privacy
- Audio: DTSX: Ultra con suono Snapdragon™; Doppi altoparlanti, tre microfoni
- Porte: due porte USB-C (compatibili con USB4, DisplayPort USB Charging 5 V, 3 A) due porte USB3.2 Type-A, HDMI2.1, jack audio
- Batteria: batteria da 65 Wh: Fino a 23 ore di autonomia (in base ai risultati dei test di riproduzione video)/ Fino a 16,5 ore in uno scenario di navigazione web/ Adattatore PD da 100 W per ricarica rapida
- Networking: Wi-Fi 7, Bluetooth6.0
- Dimensioni/Peso: 313,8 (L) x 230,2 (D) x 15,9-16,5 (H) mm (12,35 (W) x 9,07 (D) 0,63-0,65 (H) pollici)1,34 kg
- Materiali e colore del telaio: Telaio in alluminio in blu cobalto
- Caratteristiche: Copilot+ PC, Acer User Sensing, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice, certificazione MIL-STD-810H
Acer Aspire Go 15
Passiamo a un laptop definito più accessibile, con fino a 8 GB di memoria e 512 GB di archiviazione. La batteria offre un'autonomia di un'intera giornata, mentre il display da 15,6 pollici 16:9 garantisce immagini nitide.
Anche in questo caso troviamo un processore Snapdragon C, con una grafica Qualcomm Adreno. La disponibilità verrà comunicata successivamente. Nel frattempo, ecco le specifiche tecniche:
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Processore: Snapdragon C
- Grafica: GPU Qualcomm Adreno
- Display: Full HD 15,6 pollici (1920x1080), rapporto d'aspetto 16:9
- Memoria: fino a 8 GB di memoria
- Storage: fino a 512 GB di spazio
- Fotocamera: Webcam FHD 1080p
- Audio: altoparlanti doppi
- Porte: due USB Type-C, USB Type-A, HDMI 1.4, Jack Audio a piena funzione
- Batteria: batteria da 53 Wh
- Networking: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 o superiore
- Caratteristiche: Copilot key, AcerSense, Acer My Key
Nei prossimi giorni scopriremo sicuramente ulteriori dettagli, quindi vi aggiorneremo. Intanto, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto!
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