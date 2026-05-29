Google rilancia su Pixel 10 per pochi giorni: torna una promo molto aggressiva su smartphone e accessori

Google ha attivato una nuova promo a tempo molto breve sul suo store italiano, e questa volta il focus è tutto su Pixel 10. L'iniziativa parte oggi e si chiude il 1 giugno 2026, quindi parliamo di appena quattro giorni utili per sfruttarla. Pixel 10 viene proposto a 599€, mentre in parallelo è previsto anche uno sconto del 20% su una selezione di prodotti del Google Store. Per raggiungere direttamente la pagina dell'offerta potete passare da questo link.

Il meccanismo ruota attorno al codice promozionale SPRING2026, che va inserito in fase di checkout sul Google Store Italia. La particolarità è che il codice non si limita al solo telefono, ma si estende anche ad altri articoli idonei dello store, con un taglio del 20% che viene applicato al momento del pagamento. Nelle condizioni, però, Google specifica anche alcune esclusioni importanti: lo sconto non vale su Pixel 10a, Pixel 9a e Google Fitbit Air. Questo significa che la promozione ha senso soprattutto per chi sta guardando il Pixel 10 e magari vuole approfittarne per aggiungere allo stesso ordine un accessorio o un altro prodotto compatibile.