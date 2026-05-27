Steam Deck OLED aumenta di prezzo: costa oltre 200€ in più

I prezzi degli hardware videoludici stanno salendo sempre di più, soprattutto come conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento delle RAM. Anche Valve sta subendo questo problema e ha deciso di aumentare il prezzo di Steam Deck OLED .

I nuovi prezzi di Steam Deck OLED

Come indicato sul sito ufficiale, che potete vedere in una immagine qui sotto, Steam Deck OLED da 512 GB costa ora 779 euro, mentre in precedenza costava 569 euro. Parliamo di un aumento di €210, per il modello base OLED.

La pagina ufficiale di Steam Deck

Se invece volete il modello da 1 TB per poter tenere tanti giochi installati contemporaneamente, allora sappiate che ora dovete sborsare €919, invece dei precedenti €679. In questo caso parliamo di un aumento di 240 euro.

Va anche precisato che entrambi i modelli sono per ora esauriti, quindi non potete acquistare nulla, ad alcun prezzo. Chiaramente la macchina da gioco portatile rimane di qualità, ma ora è davvero un prodotto per chi ha un grande potere di acquisto. Oltre duecento euro di aumento non è qualcosa di standard per gli hardware videoludici: ad esempio Sony ha aumentato di "soli" 100€ le proprie console.

Al momento potete acquistare le versioni ricondizionate e certificate da Valve, ma anche in quel caso i prezzi della versione OLED sono aumentati: 619 euro per il modello da 512 GB e 739€ per il modello da 1 TB. Ricordiamo infine che Valve lavora duramente al nuovo modello dell'handheld, Steam Deck 2.