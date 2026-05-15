Problemi con la consegna di Steam Controller? Valve vi regala un gioco a scelta

Gli Steam Controller vanno a ruba (e vengono messi a prezzi esagerati online) e molti giocatori possono godersi il proprio controller. Non tutti sono però fortunati, visto che un fan ha avuto problemi con la consegna e il prodotto non è mai arrivato.
Ovviamente è qualcosa che capita e Valve risolverà, ma nel frattempo la compagnia ha voluto scusarsi e ha deciso di regalare al giocatore un videogioco (in versione standard edition) di sua scelta.
Il commento di Valve sui problemi di consegna dello Steam Controller
L'informazione arriva da Reddit, dove l'utente hvhhggggh (sì, è il suo nickname) ha spiegato la situazione e ha condiviso la completa risposta del team di supporto di Steam.
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by u/hvhhggggh in Steam
Steam ha scritto: "Siamo molto dispiaciuti per il problema relativo alla tua spedizione. Il corriere ci ha informati che un piccolo numero di pacchi è stato erroneamente spedito verso il Regno Unito. Stanno lavorando attivamente per reindirizzare la tua spedizione verso l'indirizzo di consegna che hai fornito. Ti consigliamo di continuare a monitorare il sito di tracciamento di GLS, poiché fornirà le informazioni più aggiornate sulla tua consegna. Per ringraziarti della pazienza, vorremmo offrirti l'aggiunta di un gioco alla tua libreria. Scegli pure un qualsiasi titolo in edizione standard disponibile per l'acquisto nella tua regione e rispondi a questo messaggio con la tua scelta."
Nel caso siate curiosi di sapere che gioco abbia scelto, l'utente ha svelato di aver optato per Forza Horizon 6, il gioco di guida di Playground Games. Si tratta di "un'ottima scelta", secondo un altro utente di Reddit, "considerando quanto è costoso".
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