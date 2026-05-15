Problemi con la consegna di Steam Controller? Valve vi regala un gioco a scelta

Gli Steam Controller vanno a ruba (e vengono messi a prezzi esagerati online) e molti giocatori possono godersi il proprio controller. Non tutti sono però fortunati, visto che un fan ha avuto problemi con la consegna e il prodotto non è mai arrivato.

Ovviamente è qualcosa che capita e Valve risolverà, ma nel frattempo la compagnia ha voluto scusarsi e ha deciso di regalare al giocatore un videogioco (in versione standard edition) di sua scelta.