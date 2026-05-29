Rincari per Steam Deck: il CEO di Epic Games ironizza sui mega-yacht di Gabe Newell, fondatore di Valve

L'annuncio da parte di Valve di un aumento di prezzo per il modello di punta di Steam Deck OLED (versione da 1TB), arrivato a toccare i 950 dollari nel mercato di riferimento, ha generato reazioni contrastanti nel pubblico, che vede l'accesso al mondo dei videogiochi sempre più problematico. All'indomani della notizia, è arrivato anche un intervento sarcastico del CEO di Epic Games, Tim Sweeney , che ha scelto di commentare la manovra aziendale della concorrenza mettendo da parte le consuete ipocrisie imprenditoriali, prendendo di petto direttamente Gabe Newell, il fondatore di Valve .

L'attacco

Attraverso un messaggio pubblicato su X, Sweeney ha inizialmente finto comprensione per le difficoltà affrontate da Valve in merito alle critiche dell'utenza, per poi concludere con una chiara frecciata rivolta a Newell, e al suo amore per i mega-yacht di lusso.

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"Tutti sono troppo severi al riguardo", si legge nel tweet di Sweeney. "C'è stato un aumento significativo nel costo dei componenti che sarà finanziata dai clienti di Steam, e l'economia attuale ha creato gravi interruzioni nella catena di approvvigionamento dei componenti per i mega-yacht".

La rivalità tra Sweeney e Newell, o più in generale tra Epic Games e Valve, non è una novità nel panorama videoludico. I contrasti risalgono almeno al 2018, periodo in cui emersero delle e-mail legate a procedimenti legali in cui Sweeney criticava aspramente i vertici di Valve (arrivando a definirli "stronzi") per le controverse politiche di ripartizione dei ricavi applicate da Steam agli sviluppatori.

Da allora, la competizione commerciale dovuta al lancio dell'Epic Games Store ha probabilmente mantenuto vive le frizioni, sebbene lo scontro sia per lo più unidirezionale, considerato che Newell ha storicamente evitato di rispondere pubblicamente a queste provocazioni, con calma davvero invidiabile.

C'è da dire che l'attacco di Sweeney non è stato accolto molto bene su X, dove molti gli hanno fatto notare quanto sia inopportuno attaccare Valve per l'aumento di prezzo di Steam Deck, poche settimane dopo che ha licenziato migliaia di persone.