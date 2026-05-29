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Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition per Xbox è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition con diversi contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/05/2026
Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition
Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4
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Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition è già disponibile in preordine su Amazon a 109,99 €. Si tratta precisamente della Vault Edition per Xbox Series X/S, nonché del codice download (quindi non è l'edizione fisica). Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Ricordiamo ancora una volta che si tratta del codice download e non dell'edizione fisica. Il gioco uscirà ufficialmente il 23 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il nuovo capitolo della serie

Queste edizione include diversi contenuti esclusivi, perfetti se sei un appassionato della serie, tra cui:

  • Accesso anticipato alla open beta
  • Pacchetto operatore Alleanza ostile
  • Pacchetto operatore Forze speciali
  • Collezione di armi speciali
  • BlackCell (Stagione 1)
  • Bonus schieramento DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition
Call of Duty: Modern Warfare 4 Vault Edition

Il nuovo gioco è ambientato nella penisola coreana, quando la Corea del Nord lancia un'invasione su vasta scala. Vestirai i panni di un giovane soldato e scoprirai diverse ambientazioni inedite, come New York, Parigi e Mumbai. Gli scontri introducono nuove modalità e sistemi inediti per garantire un'esperienza ancora più convincente e intuitiva. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro articolo con tutti i dettagli in merito.

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