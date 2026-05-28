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Gli abbonamenti Instagram, Facebook e WhatsApp Plus stanno arrivando: cosa cambia e principali novità

Meta prepara i nuovi abbonamenti "Plus" per WhatsApp, Facebook e Instagram, con opzioni e strumenti esclusivi. Ecco le principali novità in arrivo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/05/2026
Facebook, Instagram e WhatsApp

Negli ultimi mesi vi abbiamo raccontato più volte dei test avviati da Meta sui nuovi piani a pagamento per WhatsApp, Instagram e Facebook. Questi abbonamenti dovrebbero offrire funzionalità esclusive e stanno ora entrando nella fase di distribuzione. Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quali sarebbero i vantaggi e, soprattutto, i prezzi previsti.

Quali sono i vantaggi e le funzioni dei piani premium di Meta

Secondo quanto riferito da TechCrunch e Bloomberg, Meta sta per implementare gli abbonamenti premium. Il rollout dovrebbe partire ufficialmente nelle prossime settimane, con ogni piano disponibile a un prezzo specifico. Instagram Plus e Facebook Plus costeranno 3,99 dollari al mese, mentre WhatsApp Plus sarà disponibile a 2,99 dollari al mese (ovviamente vi aggiorneremo con i prezzi europei non appena avremo dettagli più concreti).

Partiamo da Instagram Plus: tra le varie funzionalità c'è la possibilità di vedere una storia in anonimo, senza comparire nella lista delle visualizzazioni. Al tempo stesso, chi ha condiviso una storia può vedere quante persone hanno rivisto il contenuto. Gli abbonati possono anche estendere la durata delle storie di altre 24 ore, o metterle in evidenza fino a una volta alla settimana. In questo caso appariranno in primo piano nella sezione delle Storie per i follower.

Le storie di Instagram
Le storie di Instagram

Facebook Plus consente di scegliere l'icona dell'app, modificandola in base alle proprie preferenze. Per il resto, i "vantaggi" restano sostanzialmente quelli già visti con Instagram Plus. È quindi possibile prolungare la durata di una storia (48 anziché 24), inviare reazioni animate a forma di cuore, trovare visualizzatori specifici come su Instagram e visualizzare un'anteprima delle storie senza apparire come visualizzatore.

Cosa cambia con WhatsApp Plus

Con WhatsApp Plus è possibile fissare in primo piano fino a 20 chat aggiuntive, nonché utilizzare sticker esclusivi. L'abbonamento prevede anche diverse opzioni di personalizzazione, tra cui 18 nuovi temi per le chat, 14 icone diverse legate all'applicazione e 10 suonerie inedite. Secondo quanto riportato, questo piano non sostituisce l'abbonamento a Meta Verified.

WhatsApp Plus è ufficialmente in fase di test: manca poco all'arrivo dell'abbonamento premium? WhatsApp Plus è ufficialmente in fase di test: manca poco all'arrivo dell’abbonamento premium?

Infine, Meta sta testando anche altri due piani, tra cui Meta One Essential e Meta One Advanced, disponibili rispettivamente a 14,99 e 49,99 dollari al mese. Il primo include vantaggi come il badge Meta Verified, mentre il secondo consentirà ai creatori di contenuti di inserire link cliccabili nei post e nei reel. Vi aggiorneremo con ulteriori informazioni in seguito.

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