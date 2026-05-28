Gli abbonamenti Instagram, Facebook e WhatsApp Plus stanno arrivando: cosa cambia e principali novità

Negli ultimi mesi vi abbiamo raccontato più volte dei test avviati da Meta sui nuovi piani a pagamento per WhatsApp, Instagram e Facebook. Questi abbonamenti dovrebbero offrire funzionalità esclusive e stanno ora entrando nella fase di distribuzione. Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quali sarebbero i vantaggi e, soprattutto, i prezzi previsti.