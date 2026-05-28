Gli abbonamenti Instagram, Facebook e WhatsApp Plus stanno arrivando: cosa cambia e principali novità

Negli ultimi mesi vi abbiamo raccontato più volte dei test avviati da Meta sui nuovi piani a pagamento per WhatsApp, Instagram e Facebook. Questi abbonamenti dovrebbero offrire funzionalità esclusive e stanno ora entrando nella fase di distribuzione. Vediamo nel dettaglio cosa cambia, quali sarebbero i vantaggi e, soprattutto, i prezzi previsti.
Cosa cambia con WhatsApp Plus
Con WhatsApp Plus è possibile fissare in primo piano fino a 20 chat aggiuntive, nonché utilizzare sticker esclusivi. L'abbonamento prevede anche diverse opzioni di personalizzazione, tra cui 18 nuovi temi per le chat, 14 icone diverse legate all'applicazione e 10 suonerie inedite. Secondo quanto riportato, questo piano non sostituisce l'abbonamento a Meta Verified.
Infine, Meta sta testando anche altri due piani, tra cui Meta One Essential e Meta One Advanced, disponibili rispettivamente a 14,99 e 49,99 dollari al mese. Il primo include vantaggi come il badge Meta Verified, mentre il secondo consentirà ai creatori di contenuti di inserire link cliccabili nei post e nei reel. Vi aggiorneremo con ulteriori informazioni in seguito.
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