WhatsApp, sticker anche nelle reaction? Meta testa un nuovo modo di "rispondere" ai messaggi

La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester, ma i primi dettagli mostrano come l'app stia lavorando a un sistema più flessibile per esprimere emozioni, commenti e battute direttamente all'interno delle chat. Se confermata, la novità consentirà di utilizzare sticker ed emoji sulla stessa risposta.

WhatsApp vuole rendere le reazioni più espressive

Oggi WhatsApp consente di reagire a un messaggio tenendo premuto sul contenuto e scegliendo una delle emoji suggerite. È anche possibile aprire la tastiera completa per selezionare qualsiasi altra emoji disponibile. Questo sistema è rapido e intuitivo, ma non sempre basta a rappresentare con precisione ciò che si vuole comunicare. Alcune situazioni richiedono infatti reazioni più elaborate, soprattutto quando si desidera aggiungere ironia o un tono più personale. Per questo motivo Meta sta lavorando al supporto per gli sticker, che potranno essere scelti direttamente dalla raccolta già salvata nell'app.

Le reazioni con gli sticker su WhatsApp (fonte: wabetainfo)

La novità più interessante è che un singolo messaggio potrebbe ospitare contemporaneamente sia una reazione con emoji sia una con sticker. Secondo quanto emerso dalla beta 2.26.20.5 per Android, lo sticker verrebbe visualizzato nell'angolo superiore sinistro del fumetto, mentre l'emoji resterebbe nella posizione attuale, in basso a destra. Il meccanismo di utilizzo rimarrà familiare: basterà tenere premuto su un messaggio e selezionare uno sticker dalla tastiera, esattamente come già avviene con le emoji.

Al momento non è chiaro se il supporto simultaneo a sticker ed emoji sarà mantenuto anche nella versione definitiva. WhatsApp potrebbe infatti modificare il funzionamento prima del rilascio pubblico. Come spesso accade con le funzioni individuate nelle versioni beta, non esiste una data ufficiale per il debutto. Voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere reazioni con gli sticker?