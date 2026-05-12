Annunciato il Meta Connect 2026: data dell'evento e come seguirlo

Mancano ancora diversi mesi, ma il Meta Connect 2026 è stato ufficialmente annunciato. L'evento annuale sarà incentrato anche stavolta sulle principali novità di Meta, tra demo, occhiali intelligenti e prodotti legati all'IA, nonché a "nuove tecnologie", secondo quanto riportato. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Quando si terrà il Meta Connect 2026 e cosa aspettarsi Ad annunciare l'evento è stato direttamente Mark Zuckerberg con un post su Instagram. L'evento tornerà il 23 e 24 settembre da Menlo Park in California. Ovviamente per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma anche stavolta potremo aspettarci annunci legati alle novità dal mondo IA, occhiali intelligenti, VR, metaverso e "tecnologie e innovazioni che Meta ha in serbo per il futuro". Potrete seguire l'evento in streaming, gratuitamente, attraverso i canali social. Ovviamente noi lo seguiremo e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità. Dal carosello possiamo notare qualche piccolo indizio, tra cui "demo, ospiti speciali, aggiornamenti sull'IA, Wi-Fi migliore" e una scritta censurata, a quanto pare non ancora pronta per essere svelata. Qualche indizio In un'altra immagine possiamo invece vedere chiaramente degli occhiali smart. Sicuramente nei prossimi mesi potremo scoprire qualche altro indizio, quindi non ci resta che attendere. Nuovi occhiali smart