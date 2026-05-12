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Annunciato il Meta Connect 2026: data dell'evento e come seguirlo

L'evento annuale di Meta torna anche quest'anno con keynote, demo, novità legate ai prodotti IA, occhiali smart e tanto altro ancora.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/05/2026
Meta Connect 2026

Mancano ancora diversi mesi, ma il Meta Connect 2026 è stato ufficialmente annunciato. L'evento annuale sarà incentrato anche stavolta sulle principali novità di Meta, tra demo, occhiali intelligenti e prodotti legati all'IA, nonché a "nuove tecnologie", secondo quanto riportato. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Quando si terrà il Meta Connect 2026 e cosa aspettarsi

Ad annunciare l'evento è stato direttamente Mark Zuckerberg con un post su Instagram. L'evento tornerà il 23 e 24 settembre da Menlo Park in California. Ovviamente per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma anche stavolta potremo aspettarci annunci legati alle novità dal mondo IA, occhiali intelligenti, VR, metaverso e "tecnologie e innovazioni che Meta ha in serbo per il futuro".

Potrete seguire l'evento in streaming, gratuitamente, attraverso i canali social. Ovviamente noi lo seguiremo e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità. Dal carosello possiamo notare qualche piccolo indizio, tra cui "demo, ospiti speciali, aggiornamenti sull'IA, Wi-Fi migliore" e una scritta censurata, a quanto pare non ancora pronta per essere svelata.

Qualche indizio
Qualche indizio

In un'altra immagine possiamo invece vedere chiaramente degli occhiali smart. Sicuramente nei prossimi mesi potremo scoprire qualche altro indizio, quindi non ci resta che attendere.

Nuovi occhiali smart
Nuovi occhiali smart

Le novità annunciate lo scorso anno

Nel frattempo, riepiloghiamo brevemente le principali novità annunciate lo scorso settembre. Meta aveva presentato la seconda generazione dei Ray-Ban Meta Gen 2, con maggiore autonomia e prestazioni migliorate e registrazione video in 3K a 30 fps. Sono stati poi annunciati i Meta Ray-Ban Display con un piccolo display nella lente destra, insieme al bracciale Meta Neural Band che utilizza segnali muscolari per eseguire comandi con semplici movimenti della mano.

Meta Connect 2025, gli annunci principali tra occhiali smart e nuovi strumenti per i visori Meta Connect 2025, gli annunci principali tra occhiali smart e nuovi strumenti per i visori

Tra le altre novità c'erano gli occhiali Oakley Meta Vanguard pensati per atleti e sportivi, Meta Horizon World con un nuovo motore grafico e infine Horizon TV come hub per le principali app di streaming e Hyperscape, nuova funzione per visori Quest 3 o Quest 3S per scansionare l'ambiente circostante.

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